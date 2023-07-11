Індексація пенсій з 1 липня: хто з українців отримав солідну надбавку

Оновлені пенсії, як повідомили в Пенсійному фонді, українці отримають протягом липня, у встановлені для пенсійних виплат дати.

У перший день липня деяким українцям автоматично переписали розмір одержуваної пенсії. Середній розмір підвищення становив 1 020,71 грн, повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Цікаво, що найбільше середнє підвищення отримали громадяни, яким пенсійні виплати призначали в рамках Закону "Про статус народного депутата України". За даними держструктури, одразу у 659 осіб пенсії в середньому зросли на 1 450,98 грн.

"Перерахунок відбувався згідно з постановою уряду від 24 лютого 2023 року №168 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році", — зазначили в Пенсійному фонді.

При цьому середнє підвищення пенсій згідно із Законом "Про державну службу", становить 1046,70 грн (перерахунок провели для 16 989 українців). Підвищення призначених за Законом "Про службу в органах місцевого самоврядування" пенсій отримали 1574 особи. У цих громадян щомісячні виплати будуть більшими на 634,89 грн.

Також перерахунок торкнувся 197 громадян, пенсії яким призначили за законом "Про наукову і науково-технічну діяльність" — у середньому підвищення становить 422,51 грн.

Як помилка в трудовій книжці може позбавити пенсії та стажу

Нещодавно в Пенсійному фонді розповіли, як правильно заповнювати трудову книжку:

у ній має бути відповідний запис про прийняття на роботу громадянина з датою, назвою посади, назвою організації або підприємства, номером і датою наказу, підписом керівника та його ініціалами (ПІБ), печаткою;

має бути повний запис про зміну назви підприємства або про реорганізацію, якщо такі зміни відбувалися;

Крім того, у трудовій книжці не можна писати різним чорнилом, а записи про прийняття або звільнення краще оформляти окремим рядком.

Раніше Фокус уже пояснював, на які види пенсійних виплат можуть розраховувати українці і як можна в певний момент змінити одні виплати на інші, якщо це необхідно.

Також нагадаємо, що нещодавно у ПФУ попередили, кому доведеться повернути 20% від своїх виплат. Як повідомили у відомстві, це торкнеться тих громадян, які не дотримуються певних умов для видачі пенсії.