Пенсії за кордоном: як українцям не втратити право на виплати до кінця року

До 31 грудня пенсіонерам в інших країнах необхідно пройти спеціальну ідентифікацію. Зробити це можна легко за допомогою двох способів.

Українські пенсіонери, які через повномасштабну війну були змушені виїхати за кордон, зобов'язані будуть пройти ідентифікацію, щоб виплати продовжилися. Про це повідомляє видання NV.

До 31 грудня 2023 року має відбутися фізична ідентифікація громадян, які тимчасово проживають в іншій країні, поки в Україні тривають військові дії. Це дозволить їм далі отримувати пенсійні виплати.

Пройти її можна дистанційно за допомогою двох таких способів:

Сервіс Дія.Підпис. Він доступний на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Для цього громадянам необхідно увійти в особистий електронний кабінет;

Також засвідчити своє нове тимчасове місце проживання можна за допомогою консульської посадової особи в країні, де перебуває пенсіонер.

Обов'язково зайнятися цим питанням до кінця поточного року, щоб потім не виникло проблем із Пенсійним фондом України.

Пенсії за кордоном: як оформити

У тому разі, якщо громадянин виїхав за межі України і досяг пенсійного віку вже в іншій країні, тоді потрібно скористатися офіційним сайтом електронних послуг Пенсійного фонду України. Це дасть змогу дистанційно оформити виплати.

Віднедавна пенсіонери, які проживають за кордоном можуть отримувати виплати міжнародними переказами через "Укрпошту". Йдеться про виплати для українців за кордоном, які в Україні отримували гроші в готівковій формі. Про це повідомили у квітні 2023 року у пресслужбі Мінреінтеграції.

Нагадаємо, 11 липня повідомлялося, хто з українців отримав солідну надбавку в другий місяць літа. Середній розмір підвищення становив 1 020,71 грн, які почнуть надходити протягом липня.