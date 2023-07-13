Підвищення цін на пальне: скільки коштує бензин, газ і дизель у липні (інфографіка)

Після повернення ПДВ в Україні можуть зрости ціни на паливо в середньому зростуть від 5 до 7 грн на літрі. Це спричинить й подорожчання товарів, харчових продуктів.

Станом на 13 липня середня ціна бензину А-95 в Україні становила 47,93 грн/л, коли подорожчає пальне знову, наразі урядовці не прогнозують. Про ситуацію на ринку повідомив портал "Мінфін".

Дефіцит пального на заправках в Україні не спостерігається. У середньому вартість бензину в Україні 13 липня реалізовували за такими цінами.

бензин А-95 преміум – 50,01 грн/л

бензин А-95 – 47,93 грн/л

бензин А-92 – 45,22 грн/л

Фото: Портал Мінфін

Ціна на дизельне пальне становить на рівні 47 грн/л. Автомобільний газ коштує 23,39 грн/л.

Фото: Портал Мінфін

Ціни на пальне з 1 липня, як прогнозували фахівці, почали зростати. Андрій Дума, депутат Львівської облради, вважає, що коливання цін на паливному ринку України не є критичним. На його думку, це не призведе до перебоїв з постачанням. Він вважає, що після повернення ПДВ зростуть ціни на паливо в середньому зростуть від 5 до 7 грн на літрі. Це спричинить й подорожчання товарів, харчових продуктів. У перевізників зростуть витрати на логістику, тому й спостерігатиметься відповідна тенденція.

Ціни на пальне в Україні: прогноз Мінекономіки на липень

У Мінекономіки прогнозують незначне подорожчання дизпального й бензину в Україні. До кінця липня можливе підняття ціни на 5 грн/л та 7-8 грн/л відповідно. На думку керівниці відомства Юлії Свириденко, в міністерстві не бачать причин для різкого зростання вартості, адже немає дефіциту, є запаси, ринок у Європі "залитий ресурсом". У державі достатні запаси пального. Відсутність дефіциту не повинні призвести до різкого зростання цін в Україні.

Відновлення ПДВ на пальне

В Україні з 1 липня запланували відновити 20% ПДВ на пальне. На переконання представників Нафтогазової асоціації України (НАУ), це спровокує зростання цін на АЗС та активізацію схем, які стосуються податкових "скруток". НАУ пропонує вирівняти ставку акцизу на рівні 180 євро/1000 л для всіх моторних палив, а ПДВ лишити на рівні 7%.

В Асоціації заявили, що така альтернатива дозволить підвищити надходження до державного бюджету. Відповідні дії нібито допоможуть уникнути значного здорожчання цін та не допустити в Україні зростання нелегальних схем на ринку пального.

Нагадаємо, 13 липня українцям пояснили, чи варто чекати на різке подорожчання палива. Депутат і керівник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, від чого залежать ціни на пальне на українських АЗС.