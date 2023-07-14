В Україні змінили процедуру банкрутства на час війни: що нового

Нововведення стосуються суб'єктів господарювання, які втратили свою платоспроможність через повномасштабне вторгнення Росії.

Депутати Верховної Ради 13 липня 2023 року підтримали в другому читанні законопроєкт №7442 про внесення змін до Кодексу з питань банкрутства щодо застосування процедур банкрутства в період дії воєнного стану.

Завдяки документу спростяться і стануть більш доступними та ефективними судові процедури банкрутства для суб'єктів господарювання, які через повномасштабну війну з Росією втратили платоспроможність.

Арбітражні керівники зможуть своєчасно здійснювати повноваження у справі про банкрутство, без додаткового звернення до господарського суду.

"Щоб зберегти сталість економічних відносин в Україні, можливості відновлення платоспроможності боржників, зокрема збереження робочих місць і врегулювання виконання зобов'язань, а також запобігти банкрутствам боржників або швидкому виходу неплатоспроможних боржників з ринку, буде передбачено компенсаторні та додаткові механізми на час воєнного стану і впродовж шести місяців від дня його припинення або скасування, що дадуть змогу таким неплатоспроможним суб'єктам застосовувати судові процедури банкрутства та інші заходи, що дозволять їм застосовувати судові процедури банкрутства", — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Відбудуться й інші зміни. Наприклад:

арешт дозволять тільки на рухоме майно, і не тільки боржника, а й осіб, які несуть субсидіарну або солідарну відповідальність, щоб забезпечити вимоги кредиторів;

у розпорядника майна з'являться повноваження для забезпечення фактичного здійснення контролю за госпдіяльністю боржника шляхом доступу до інформації в базах даних, які використовуються для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку;

розшириться перелік боргів, що не підлягають реструктуризації або прощенню в процедурах банкрутства, завданих кримінальним правопорушенням;

на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування збори кредиторів можуть відбуватися дистанційно, а також можна продовжити строки проведення попереднього засідання суду у справі про банкрутство тощо.

До слова, раніше Фокус розповідав, що позичальники 18 збанкрутілих українських банків заборгували їм 75,6 мільярда гривень. Так, найбільша заборгованість у позичальників перед Промінвестбанком — 44,4 мільярда гривень. Удвічі менший борг перед "МР Банком" — 23,4 мільярда гривень. На третьому місці "Златобанк", якому заборгували 6,5 мільярда гривень.