Збиток на $11 млрд доларів: українцям пояснили, чому підвищили тариф на електроенергію

Тим часом українцям радять споживати електроенергію в період з 23:00 і до 07:00, оскільки тариф у цей час нижчий за стандартний і становить 1,32 грн кВт-год.

В Україні з 1 червня діє новий тариф на електроенергію — 2,64 грн за кВт-год. Зміни для побутових споживачів відбулися на тлі війни, хоча інші тарифи на комунальні послуги поки що залишаються замороженими. Як пояснив генеральний директор "Оператора ринку" Олександр Гавва, рішення про перегляд тарифів на електроенергію було ухвалено через масштабні руйнування в енергетичній інфраструктурі України через ракетні та дронові атаки ЗС РФ з осені 2022 року.

Так, за його словами, Світовий банк оцінює завдані Україні збитки в 11 млрд доларів. І сума продовжує зростати, оскільки Росія все ще обстрілює енергооб'єкти в прифронтових регіонах.

"Та шкода, яку було завдано внаслідок ворожих атак, вона досить значна. Тому потрібна компенсація для того, щоб підготуватися до наступного осінньо-зимового періоду. Саме це було причиною для встановлення нових тарифів на електричну енергію", — наголосив він.

Гавва також зазначив, в умовах війни в Україні триває наймасштабніша за часів незалежності ремонтна кампанія енергосистеми. Українцям же, за словами гендиректора "Оператора ринку", найкраще споживати електроенергію з 23:00 і до 07:00. Тариф у цей час нижчий за стандартний і становить 1,32 грн кВт-год.

"Тому найактуальніша зараз пропозиція — це встановлення 2-зонних лічильників, які дають змогу платити вдвічі менше за спожиту вночі електроенергію", — розповів Олександр Гавва.

Ринкова ціна на електроенергію: чи можлива вона в українських реаліях

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що тариф у розмірі 2,64 грн за кВт-годину — тимчасовий, оскільки Україні слід рухатися в бік справжнього ринку електричної енергії. Отже, вартість елекроенергії для побутових споживачів має формуватися ринком, а не в кабінетах влади. Це коли споживач сам обирає компанію, як це відбувається з мобільними операторами.

"Перший етап переходу на ринкові ціни — підвищення тарифів. Ринкова ціна у нас сьогодні — близько 5-5,5 грн за кВт-год. Що стосується підвищення зараз до 2,64 грн за кВт-год, то, ймовірно, розрахунок був наступний — не могли одразу підвищити до ринкового рівня, адже великий соціальний резонанс, і пішли на компроміс", — каже він.