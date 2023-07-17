В Україні виплачуватимуть додаткові 3 тисячі грн на дітей: хто отримає

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що усунули проблему з невиплатою допомоги на дітей, які народилися в переселенців після переміщення.

В Україні діти, які народилися вже після того, як їхні батьки отримали офіційний статус вимушених переселенців, отримуватимуть державні виплати. Ці діти отримають статус ВПО, а значить, і щомісячну виплату в розмірі трьох тисяч гривень. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Хто саме отримуватиме виплати

Як зазначають у відомстві, грошову допомогу нараховуватимуть, якщо:

у переселенців дитина з'явилася після початку повномасштабної війни з Росією (тобто після 24 лютого 2022 року);

дитині, яка народилася після цієї дати, але до набрання чинності цієї постанови допомога не призначалася, гроші почнуть нараховувати з дати звернення за ними з автоматичним продовженням із 1 серпня цього року.

У Мінсоцполітики зазначають, що так зникне проблема з невиплатою допомоги на дітей, які народилися в переселенців після переміщення. Адже їхнім задекларованим місцем проживання вважалося місце, куди переїхали батьки.

Отже, відтепер допомогу на проживання, яка складає 3 тисячі гривень, призначатимуть на дітей, народжених після 24 лютого 2022 року в батьків зі статусом ВПО, якщо батькам також призначать таку допомогу. Як і всім переселенцям, гроші надходитимуть упродовж пів року, але потім виплати ще можна буде продовжити.

Кому з переселенців скасують виплати з 1 серпня 2023 року

Зміни торкнуться громадян, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була в службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину й ін.);

повернулися до місця проживання, з якого раніше виїхали.

Крім того, виплати припинять особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Водночас нагадаємо, що вимушені переселенці неправомірно отримали щонайменше 893 мільйони гривень виплат від держави. Як свідчать дані аналітиків Рахункової палати, понад 151 тисяча громадян виїхали з країни після початку повномасштабного вторгнення росіян, але з них 94 тисячі продовжують отримувати держвиплати.

Також Фокус розповідав, як зміняться умови виплат соціальної допомоги для пенсіонерів-переселенців.