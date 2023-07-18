Ситуація надскладна: українцям розповіли, на що чекати в новому опалювальному сезоні (відео)

За словами нардепа Сергія Нагорняка, відновлення енергосистеми йде повільно, і в разі нових російських атак уникнути відключень електрики навряд чи вдасться, тож потрібно запастися планом на випадок блекаутів.

Українцям варто подбати про запасні варіанти на випадок продовження російського енергетичного терору, тому що ситуація в енергосистемі важка, бракує фахівців і обладнання. Про це заявив член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк.

"Ситуація в нашій енергосистемі надскладна через російський енергетичний терор. Лише за оцінками Світового банку збитки через ракетні удари склали понад 10 млрд грн. Однак це не остаточна сума, адже після детального обстеження експерти виявляють нові й нові пошкодження об'єктів. Крім того, постійно зростає вартість обладнання та робіт", — сказав політик.

За словами нардепа, одна з ключових проблем, із якою стикається Україна в підготовці до нового осінньо-зимового опалювального сезону, — відсутність іноземних компаній, готових надати фахівців для допомоги у відновленні пошкоджених масованими ракетними атаками об'єктів критичної інфраструктури.

Нагорняк зазначає, що західні компанії побоюються за безпеку своїх фахівців, оскільки не можуть застрахувати ризики їхнього перебування в Україні. Тому нам допомагають обладнанням і грошима. Однак Україна гостро потребує саме фахівців, оскільки українських енергетиків призивають до лав ЗСУ, через що виникає серйозний дефіцит кадрів, і робота з відновлення пошкоджених підстанцій іде повільно.

"Наразі наші енергетики мають певні проєктні рішення для захисту об'єктів критичної інфраструктури, однак для того, щоб збудувати укриття для наших енергетичних об'єктів, потрібен час і величезні ресурси. Ми віримо, що нашим Силам оборони вдасться переломити хід війни й українці житимуть у мирній державі. Але в будь-якому разі громадянам нашої держави потрібно обов'язково мати якийсь "план Б" на випадок блекаутів", — заявив народний депутат.

Фокус писав 13 липня про те, що фахівці прогнозують важку зиму. Через колосальні збитки внаслідок масованих ракетних атак окупантів по Україні енергетиці не вдасться відновити навіть половину потужностей до початку нового опалювального сезону.