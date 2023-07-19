Однією проблемою менше: в "Ощадбанку" пояснили, що буде з важливим правилом для пенсіонерів

У пресслужбі державного банку зазначають, що Міністерство соціальної політики вже напрацьовує проєкт нормативних змін.

В "Ощадбанку" вирішили, що не будуть запроваджувати з 1 вересня фізичну ідентифікацію для внутрішньо переміщених осіб, які отримують соціальні виплати та пенсії. Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що Міністерство соціальної політики вже напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які буде ухвалено найближчим часом.

"Клієнтам, які отримали від банку повідомлення про необхідність звернення для проходження ідентифікації до 1 вересня 2023 року, буде додатково повідомлено про подальші дії", — йдеться в повідомленні.

При цьому раніше стало відомо, що банк уже почав попереджати своїх клієнтів про те, що до 1 вересня їм потрібно прийти до найближчого відділення і пройти ідентифікацію. Однак у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вирішили, що через воєнний стан ідентифікацію потрібно відтермінувати.

Тому було вирішено, що:

одержувачі пенсій серед ВПО фізичну ідентифікацію в банках не проходитимуть до кінця січня 2024 року;

для громадян, які отримують виплати на проживання, фізичну ідентифікацію взагалі не проходитимуть, оскільки з 1 серпня термін виплат обмежать до шести місяців.

Зазначимо, що процедура фізичної ідентифікації відбувається у три етапи. Так, спочатку пенсіонер або ВПО особисто приходять у будь-яке з відділень "Ощадбанку" з такими документами:

паспорт або інше посвідчення особи;

банківською карткою, куди нараховують соцвиплати, або ЕПП, якщо клієнт пенсіонер.

Потім достовірність даних у документах перевіряє співробітник фінустанови.

І після цього клієнт у присутності працівника "Ощадбанку" має скористатися карткою або ЕПП. Пенсіонер/ВПО переводить гроші в готівку або просто перевіряє залишок коштів через касовий POS-термінал. Для проведення цих операцій потрібно вводити ПІН-код, тож співробітник банку точно знатиме, що саме цій особі належить картка або ЕПП.

Нагадаємо, що з 1 серпня в Україні змінюються умови для виплат грошової допомоги переселенцям. Зокрема, гроші перестануть надходити громадянам, які:

перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин, що підтверджуються документально (обґрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні або на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала хвору дитину, оздоровлювала дитину тощо);

повернулися до місця проживання, з якого раніше виїхали.

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