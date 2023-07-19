Деяким українцям підвищать пенсії у липні: у ПФУ розповіли кому та на скільки

У липні відбувся вже третій за 2023 рік перерахунок пенсій, проте підвищення виплат стосується далеко не всіх громадян.

Деяким категоріям українців підвищили пенсії з 1 липня 2023 року. Це стосується майже 300 тисяч представників різних професій, які вийшли на пенсію за спеціальним законом. Це відбувається згідно з постановою Кабінету міністрів № 168 від 24 лютого 2023 року.

В першу чергу закон стосується громадян, які мають відношення до наступних професій: науковці, державні службовці, працівникі органів місцевого самоврядування. Це вже третій перерахунок пенсій за останній рік.

Своєю чергою підвищення пенсій відбулося на 19,7%, проте загальний розмір підвищення повинен бути не меншим за 100 гривень. Тоді як максимальна сума доплати не має перевищувати 1500 гривень. Перша індексація пенсій у 2023 році відбулася в березні. Тоді перерахували пенсії для 10,5 мільйона українських пенсіонерів.

Проте, липнева індексація пенсій стосується не всіх. Відповідно до опублікованної постанови, пенсіонери, які мають високу пенсію (понад 20 930 гривень), не отримають доплату.

Нагадаємо, українцям можуть відмовити в призначенні пенсії через помилки в оформленні трудової книжки. Тому не треба чекати настання пенсійного віку, а вже зараз потрібно звернутися до відділу кадрів підприємства, де працюєте, та перевірити свої трудові книжки на правильність заповнення.