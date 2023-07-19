У одному з міст впроваджують обмеження проїзду для пенсіонерів: де діятиме правило

В одному з міст у Львівській області пенсіонерам надаватимуть лише 30 безплатних поїздок у громадському транспорті.

У Стрию, що у Львівській області, з'являться обмеження на поїздки у громадському транспорті для пенсіонерів. Відповідне рішення погодила міська рада.

Зазначається, що з 1 серпня в одного пенсіонера буде всього 30 безплатних поїздок у громадському транспорті міста. Відповідно, якщо пасажир використає цей ліміт, то змушений буде оплачувати повну вартість поїздки, яка становить 15 гривень.

У міській владі зазначають, що таким чином хочуть забезпечити належний облік фактично наданих транспортних послуг.

"Також це дозволить економити кошти бюджет та ефективно їх використовувати під час відшкодуванні реальних втрат доходів від пільгових перевезень на території Стрийської міської територіальної громади", – йдеться у повідомленні.

До слова, з першого дня липня на території Стрийської громади діє електронний квиток. Тепер кожна поїздка пільговика фіксується завдяки спеціальному валідатору, який зчитує інформацію про пасажира з електронної картки. Останню видають у ЦНАПі.

Безплатний транспорт у Києві

Про те. що рано чи пізно столиця відмовиться від платного перевезення пасажирів заявив директор Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслан Кандибор.

Він пояснив, що реальна вартість пасажирських перевезень у Києві становить 30 гривень, але з громадським транспотом є великі проблеми.

"Нам простіше зробити його безплатним. І, напевно, ми до цього і прийдемо. У нас тільки пільговиків понад 50% пасажирів. Зрештою, ми будемо змушені підняти руки, здатися і сказати, що громадський транспорт у Києві стане безплатним", — сказав він.

При цьому схоже, що приватні перевізники на дорогах Києва залишаться, навіть якщо увесь комунальний транспорт перевозитиме пасажирів безплатно.

"Якщо ми сьогодні різко робимо весь громадський транспорт безплатним, то близько тисячі маршруток мають зійти з вулиць. Їх потрібно буде компенсувати за рахунок комунального транспорту", — підкреслив посадовець.

Нагадаємо, що деякі українські пенсіонери можуть отримувати додаткову щомісячну грошову допомогу, розмір якої складає 837 гривень. Також Фокус писав, скільки українців отримують пенсії, що перевищують 10 тисяч гривень.