Україна пропонує "гарантії компенсації збитків" зерновим кораблям, — ЗМІ

За даними журналістів, пропонований механізм діятиме для суден, які перебувають в українських територіальних водах, а також тих, що прямують до або з портів.

У листі до заснованої ООН Міжнародної морської організації (ІМО) Україна повідомила, що розроблено механізм, який надає "гарантії компенсації шкоди" власникам і компаніям-операторам кораблів, які заходитимуть в українські порти після виходу РФ із зернової угоди. Про це повідомляє Reuters.

Такий механізм діятиме для суден, які перебувають в українських територіальних водах, або тих, які прямують до чи з українських портів.

Україна створює тимчасовий судноплавний маршрут, щоб забезпечити постачання зерна після виходу РФ з угоди.

"Мета України в тому, щоб розблокувати міжнародне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря", — наголошується в листі першого заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Шкуракова.

У листі йдеться про те, що буде встановлено маршрути судноплавства поблизу Чорноморська, Одеси, Південного — ці три порти були частиною зернового коридору, що веде до територіальних вод і виключної морської економічної зони Румунії.

Нагадаємо, що у РФ пригрозили всім кораблям, які прямують в українські порти з 20 липня. За даними Міноборони РФ, морський гуманітарний коридор буде згорнуто, а країни, чий прапор буде вивішено на суднах, які прямують до українських портів, РФ вважатиме залученими у війну.

Також повідомлялося, що після виходу із зернової угоди Росія, по суті, ввела блокаду українських портів. Жоден суховантаж не зайшов в Україну від початку недавніх обстрілів.