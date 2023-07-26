В Україні створять Державний реєстр санкцій: Зеленський підписав закон

Рада національної безпеки і оборони України буде відповідальною за ведення реєстру. У ньому міститиметься актуальна та достовірна інформація про всіх суб'єктів, до яких застосовано персональні обмеження.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №8392, який передбачає створення Державного реєстру санкцій. Закон був ухвалений Верховною Радою України 13 липня і підписаний президентом Зеленським 26 липня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Державний реєстр санкцій міститиме актуальну та достовірну інформацію про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано персональні санкції. Реєстр вестиме Рада національної безпеки і оборони України.

Відповідно до закону, внесення до Державного реєстру санкцій інформації про застосування, скасування або зміни в санкціях здійснюється невідкладно, але не пізніше дня, що настає за днем оприлюднення указу Президента України про набрання чинності відповідним рішенням Ради національної безпеки і оборони.

Новий закон спрямований на вдосконалення порядку стягнення активів фізичних та юридичних осіб у дохід держави та на забезпечення належного розгляду Вищим антикорупційним судом справ щодо застосування санкцій.

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що Віктор Пшонка, колишній генеральний прокурор України, виграв судовий процес у Європейському союзі, що призвело до скасування санкцій щодо нього та його сина Артема Пшонки.

Раніше, 20 липня, Велика Британія скасувала персональні санкції, введені щодо російського бізнесмена і засновника банку "Тінькофф" Олега Тінькова.