Українцям почали виплачувати 6600 гривень від гуманітарної організації: хто отримає гроші

Відомо, що розмір допомоги на одного члена сім'ї становить 2220 грн на місяць, але вся сума виплачуватиметься одним платежем.

Державний "ПриватБанк" розпочинає виплату грошової допомоги, яку надає міжнародна гуманітарна організація CARE Ukraine за затвердженими кілька місяців тому заявками. Гроші автоматично перерахують на банківську карту бенефіціара, повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що 6600 грн грошової допомоги отримають внутрішньо переміщені особи (ВПО), місцем тимчасової реєстрації яких є окремі громади Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей.

Хто міг подавати заявки і кому прийдуть гроші?

Коли тільки почалася реєстрація на отримання фіндопомоги, громадян попередили, що в гуманітарній організації розглянуть заявки від:

багатодітних сімей (від трьох і більше дітей до 18 років);

людей з інвалідністю (I-II група);

неповних сімей (де один дорослий самостійно утримує дитину або дітей);

людей, старших за 60 років;

сімей, члени яких мають хронічні захворювання та сім'ї з вагітними і годувальницями.

"Підтримка за програмою CARE передбачена на три місяці. Розмір допомоги на одного члена сім'ї становитиме 2220 грн на місяць, однак уся сума виплачуватиметься одним платежем: 6660 грн на кожного члена сім'ї", — розповіли в "ПриватБанку".

Гроші надійдуть на банківську картку автоматично тим одержувачам, заявки яких на виплату фіндопомоги були затверджені. Якщо в когось із громадян не буде банківської картки або ж під час реєстрації заявки було вказано некоректні реквізити, тоді людина отримає SMS із контрольним номером переказу PrivatMoney. За допомогою цього номера грошову допомогу можна буде отримати:

на картку ПриватБанку в "Приват24";

у терміналах самообслуговування та банкоматах;

у відділеннях банку;

за телефоном 3700.

Нагадаємо, 27 липня також стало відомо, що благодійний фонд "Деполь Україна" почав приймати заявки від українців на отримання грошової допомоги в розмірі 6 600 грн. Виплати призначені для переселенців із дітьми до 18 років, які зараз проживають:

у Києві та області;

у Харкові та області;

в Одесі та області.

Також 25 липня Фокус писав, хто з ВПО перестане отримувати державні виплати. Так, насамперед грошей позбавлять: