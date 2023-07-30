Пенсії в Україні: хто може розраховувати на надбавку у серпні

Деякі категорії громадян в Україні можуть розраховувати на одноразову доплату у сумі від 450 грн до 3100 грн у серпні.

Пенсія 2023 року може підвищитися у кілька етапів у серпні. Кабмін встановив такі розміри соцвиплат постановою № 754.

У серпні деякі певні категорії пенсіонерів в Україні можуть знову розраховувати на доплату. Ця надбавка буде одноразовою.

Пенсії в Україні підвищували тричі щороку. Це не залежало від індексації. У зв'язку з війною розмір підвищення виплат залишатиметься фіксованим протягом усього 2023 року.

До кінця року підвищення пенсій не передбачено. У серпні розмір пенсії в Україні буде сталим, як й у липні. Деякі категорії громадян все ж таки можуть розраховувати на одноразову доплату у сумі від 450 грн до 3100 грн. Кошти можуть отримати:

ветерани війни;

інваліди війни;

жертви нацистських репресій;

постраждалі учасники Революції Гідності та інші.

Раніше відповідні надбавки перераховували до 9 травня. У 2023 році в Україні народні депутати ухвалили зміни в законодавстві — дату виплати приурочили до Дня Незалежності 24 серпня.

Які ще бувають доплати до пенсії в Україні

Пенсіонери отримують щомісяця надбавку за віком. Пенсіонери від 70 років — 300 гривень, від 75 до 80 років — 456 гривень, а пенсіонерам старше 80 років доплачують по 579 гривень.

Доплата за стаж понад страхової норми також передбачається. За кожен рік, який був відпрацьований понад необхідний стаж, вона нараховуватиметься. Для чоловіків в Україні потрібно від 35 років стажу, а для жінок — від 30 років. Розмір такої надбавки перевищувати 1% від мінімального розміру пенсії за віком не може.

Нагадаємо, у липні стало відомо, хто з українських пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку у розмірі 500 гривень. Окрім компенсаційних виплат, громадяни можуть отримати додаткові доплати, якщо пенсія не досягає 2600 гривень.