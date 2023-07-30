Загроза для енергосистеми: Зеленський попередив про небезпеку для України взимку (відео)

Поступово війна, яку розв'язав Кремль, повертається на територію Росії, оскільки це є незворотнім процесом. Однак майбутньої зими ЗС РФ можуть відновити удари по енергооб'єктах.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на можливості продовження російськими загарбниками ударів по енергетичній інфраструктурі України в поточний зимовий період. Про це глава держави сказав у зверненні до українців за підсумками засідання Конгресу місцевих і регіональних влад України в Івано-Франківську.

"Російська агресія зазнала банкрутства на полі бою. Сьогодні вже 522 день як триває так звана "спеціальна військова операція", яку російське керівництво розраховувало на тиждень-два. Україна стає міцнішою. Поступово війна повертається на територію Росії, до її символічних центрів і військових баз. І це неминучий природний і абсолютно справедливий процес", — наголосив Зеленський.

Однак важливо розуміти, що як торік, так і нинішньої зими, терористи з Росії можуть продовжувати становити загрозу для нашої енергетичної системи та критично важливих об'єктів. Президент зазначив, що на поточній нараді було обговорено стан готовності правоохоронних органів і влади до різних можливих сценаріїв

Крім того, президент також озвучив інформацію про обговорення важливого питання про термінове відновлення інфраструктури, включно з енергетичною та різними системами забезпечення життя в регіонах країни.

"Одеса і наші південні регіони. Харків. Регіони Заходу нашої держави. Прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз влітку і у вересні була максимально активною у всьому, що треба зробити до холодних місяців року", — сказав Зеленський.

Раніше Фокус писав, що українські енергетики активно ремонтують об'єкти, щоб підготувати енергосистему до осінньо-зимового періоду.

Крім того, стало відомо про те, що в новому осінньо-зимовому періоді можливі багатогодинні відключення світла в різних містах країни, адже існує висока ймовірність ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури.