Термін дії продовжено: "ПриватБанк" змінив умови використання банківських карток

Фінустанова продовжила термін дії карток на два роки: відтепер їх не потрібно міняти, якщо завершився термін, вказаний на пластику.

Клієнтам "ПриватБанку", в яких закінчився термін дії банківської карти, не потрібно відвідувати відділення фінансової установи, щоб отримати нову. Про зміни в умовах використання карток ідеться у повідомленні пресслужби банку.

Новація запрацює з 1 серпня 2023 року, вказує пресслужба. Відтепер не потрібно перевипускати картку, якщо завершився термін, вказаний на пластику: автоматично термін продовжується на 24 місяці.

Пресслужба запевнила, що цими картками можна буде виконувати усі звичні операції:

проводити розрахунки в магазинах через POS-термінал;

знімати готівку з банкоматів;

здійснювати операції в додатку "Приват24";

поповнювати рахунок будь-яким зручним способом.

Зазначається, що для розрахунків в Інтернеті краще випустити так звану digital-картку. Випускається така картка у "Приват24", після цього на неї можна перевести потрібну суму коштів і використовувати для розрахунків у мережі.

Нагадуємо, у червні "ПриватБанк" скасував нововведення щодо приймання валюти у терміналах самообслуговування. Нововведення запровадили у травні 2023 роки: заборонили певні операції з євро і доларами, зокрема — заборонили класти валюту на банківський рахунок через термінал.

Тим часом Нацбанк передумав змінювати облікову ставку. Раніше очікувалось, що облікову ставку зменшать, починаючи з вересня. Але, згідно з рішенням регулятора, вона і далі лишиться на рівні 25%.

З липня змінились правила поповнення рахунку через термінали самообслуговування. Відтепер, щоб перерахувати гроші через термінал, потрібно буде отримати СМС та спеціальний пароль. Уряд обґрунтував цю норму потребою боротьби з обігом незаконних коштів. Зазначається, що новація не стосується комунальних платежів, купівлю квитків та сплати штрафів.