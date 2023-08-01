"ЄПідтримка" скасовується: хто з українців змушений повернути державі 6500 гривень

Державна програма "єПідтримка" не була розрахована на усіх українців, і деяким грошова допомога була видана неправомірно. Чи потрібно повертати гроші та які мають бути підстави для повернення наданих коштів.

Деякі українці, що отримали минулого року разову допомогу у розмірі 6500 грн в рамках програми "ЄПідтримка", вже отримують повідомлення про повернення коштів на рахунки в Державному казначействі. Часто це пов’язано з помилковим перерахуванням коштів, адже програма не була розрахована на усіх українців, в її умовах були чіткі обмеження.

Відповідно до умов, допомога надавалась застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам — підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам:

перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДСНС;

подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік;

не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування.

Тобто, наприклад, вчителі, викладачі, лаборанти, які працюють в бюджетних закладах освіти, не мали права отримувати зазначені кошти.

За умовами програми, заявки на отримання коштів подавались через "Дію" до 31 березня 2022 року. Пізніше розпочалась перевірка наданих громадянам коштів. Таким чином, деяких отримувачів просять повернути допомогу. Наприклад, це відбувається через листи-повідомлення, відправлені Міністерством освіти України, працівників освітніх закладів в Україні інформують про необхідність повернути 6500 грн.

Працівники державних навчальних закладів не мали права на допомогу, і в разі отримання тепер будуть вимушені повертати кошти

"Ні, лист-повідомлення не має юридичної сили, має бути рішення суду, розпорядження органу державної влади, не могли просто так взяти і перерахувати кошти, якесь рішення для цього було. Законодавство так побудовано, що орган влади просто так не може скасувати прийняте щодо особи рішення, має бути суд. Попросити повернути вони можуть, але таке звернення якоїсь юридичної сили не має", — пояснив Фокусу Микола Максимов, адвокат ЮК RIYAKO&PARTNERS.

На наше питання, чи зобов’язаний, наприклад, викладач державного навчального закладу повертати кошти через відправлений МОУ закладу лист-повідомлення, адвокат зазначив: "Трудові відносини ідуть паралельно, це трудове право, не можна за рахунок штрафу чи догани зняти з робітника кошти отриманої раніше державної допомоги. Прохання до працівників може бути, добровільно робітник може віддати кошти, але якщо працівник бюджетної установи, що помилково отримав допомогу, відмовляється повертати кошти, в органів державної влади є можливість звернутися до суду, і потім за рішенням суду з нього буде стягнена сума неправомірно наданої допомоги", — каже Микола Максимов.

Якщо допомогу помилково призначили, може бути судовий процес, де має бути доведена неправомірність надання грошової виплати

Він пояснює: наразі для повернення коштів, наданих державою українцям в межах програм державної підтримки, є дві головні причини. "Перша причина: була призначена допомога, наприклад, ВПО, і були правові підстави, але десь була надана неправдива інформація, наприклад, людина реєструвалась ВПО, повернулась додому, але продовжувала отримувати допомогу протягом багатьох місяців. Другий варіант – коли взагалі допомога призначалась безпідставно, помилково її призначали. Якщо особа змінила місце проживання і не повідомила про це, то може бути позов, але це досить складна процедура, довести, що особа повернулась за адресою реєстрації. Якщо ж допомогу помилково призначили, то теж може бути судовий процес, проте довести неправомірність надання грошової виплати державі буде простіше", — зазначає адвокат.

Раніше Фокус писав, що Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) продовжує надавати грошову допомогу у розмірі 2220 грн на місяць на кожного члена родини протягом трьох місяців. Отже, для родини з чотирьох осіб загальна сума виплаченої організацією допомоги складе 26640 грн.