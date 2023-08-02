Третина працездатних не працює: у Латвію запрошують мігрантів через нестачу робочих рук

У Латвії планують вирішити нестачу робочих рук, залучаючи мігрантів та збільшуючи мобільності місцевого населення.

Уряд Латвії працює над стратегією, яка допоможе подолати дефіцит робочих рук, який зараз відчувається в країні. Один з заходів, які пропонують підприємці — спрощення бюрократії та підсилення самостійності роботодавців. Про це ідеться у матеріалі порталу Latvijas Sabiedriskie Mediji (LSM).

LSM наводить тезу Андріса Біте, який представляє Конфедерацію роботодавців Латвії. Чоловік зазначив, що в країні не вистачає робочих рук різної якості — і некваліфікованих робітників, і працівників інтелектуальної сфери. При цьому міністерка економіки Ілзе Індріксоне вказала, що 27% працездатних громадян Латвії не проявляє економічної активності. Тому, резюмували, ситуація з дефіцитом робочої сили дійсно серйозна і потребує вирішення урядовцями.

Біте запропонував урядовцям дещо полегшити контроль, який здійснюється над трудовими мігрантами. Зокрема, частину контролюючих функцій покласти на самих підприємців — це, на його думку, зменшить бюрократію і покращить процеси на ринку праці. Паралельно з цим будуть включені певні норми в закон про імміграцію, щоб спеціальне управління могло карати підприємців, які щось порушили, — про це згадала міністерка Індріксоне.

Міністерство економіки погодилось з представником роботодавців. Однак все ж відзначило, що мають бути й ніші механізми розв'язання проблеми. Один з варіантів — збільшувати мобільність населення, щоб люди з регіонів легше перебирались у населені пункти, де зможуть знайти роботу. Варто зазначити, що у Стратегії розвитку людського капіталу, над яким працює уряд Латвії, більший наголос все ж робитиму на місцевих, ніж на мігрантах.

Крім того, урядовці згадали про своїх громадян, які перебувають за кордоном. Про це ідеться у коментарі радника Міністерства регіонального розвитку Андріса Міглавса. Чиновник наголосив, що реінтеграція — тобто повернення латвійців до Латвії, — проблема, яку потрібно розглядати окремо від питання нестачі робочих рук. Також він перелічив заходи, які, на його думку, сприятимуть поверненню: доступ до медицини, доступ до житла, спрощення ведення бізнесу і питання безпеки.

Зазначимо, у Міністерстві економіки України оцінили кількість українців за кордоном — їх, орієнтовно, 6,2 млн осіб. Міністерство фінансів оцінили, скільки грошей виводять за кордон громадяни, які втекли від війни — близько 2 млрд долл. Урядовці впевнені, щоб повернути людей, потрібно забезпечити їм безпеку на території України.

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