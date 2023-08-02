"Як на гойдалках": у Мінекономіки побоюються озвучувати прогнози щодо зміни ВВП

За словами представниці відомства Наталії Горшкової, урядовці очікують на перемогу у 2024 році, тому зараз вирішили не влаштовувати "гойдалки".

Міністерство економіки України має попередній прогноз щодо зростання ВВП у 2023 — називають цифру 2,8%. Це число є "консервативним": вказують, що мають позитивніший прогноз, але офіційно його не називають. Про це розповіло агентство "Interfax-Україна".

Агентство процитувало Наталію Горшкову, директорку департаменту прогнозування Мінекономіки. Горшкова стверджує, що реальне зростання ВВП досягне 5% — саме таке число випливає з розрахунків і оцінок експертів. Теза пролунала під час зустрічі "Новий макроекономічний прогноз для України: яким буде курс, ВВП та інфляція", яку організував Центр економічної стратегії.

Чиновниця нагадала, що попередні зміни прогнозованого рівня ВВП відбулися після підриву росіянами Каховської ГЕС — тоді його зменшили з рівня 3,2% до рівня 2,8%. Тобто зміни сталися лише два місяці тому. Тому тепер, коли побачили оптимістичніші показники, все ж вирішили "не поспішати".

Причина, через яку вирішили не змінювати офіційний прогноз (на його основі формують бюджет) — це високі ризики: "Ми не хотіли б щоразу, як на гойдалках, переглядати базу для формування бюджету", — пояснила Горшкова.

Під час зустрічі пролунали ще кілька прогнозів. За словами чиновниці, очікується завершення війни у 2024 році. Саме тому є сподівання, що в наступному році ВВП зросте на бажані 5%. У зв'язку з цим має відбутися зростання інвестицій. Зокрема, кошти йтимуть у такі сфери: інфраструктурні проєкти, проєкти відновлення, іноземні інвестиції, повернення мігрантів.

Зазначимо, згідно з даними Державного управління статистики, протягом першого кварталу 2023 року ВВП зріс на 2,4%. Водночас він усе ще не досягнув рівня першого кварталу 2022 року (довоєнного) — відставання складає 10%.

Зміна реального ВВП — дані управління статистики

Нагадуємо, міністр фінансів України розповів про щомісячні втрати 2 млрд дол. — їх витрачають українці за кордоном. За словами чиновника, урядовці шукають способи повернення людей, щоб вони вдома створювали додану вартість.

А в Латвії мають схожу проблему — катастрофічну нестачу робочих рук. Водночас планують її вирішувати двома шляхами: залучаючи мігрантів і мотивуючи власне населення до переїзду в регіони, де є робота.