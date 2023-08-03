На пенсію - раніше: хто з лікарів має право вийти на пенсію за вислугу років

Деякі категорії медпрацівників мають можливість удвічі збільшити стаж для виходу на пенсію. Однак більшість з тих, хто має право на пенсію за вислугу років, повинні відпрацювати певну кількість років у будь-якому закладі зі сфери охорони здоров'я.

У Пенсійному фонді перелічили умови, за яких медики мають право вийти на пенсію раніше, ніж при досягненні ними певного страхового стажу. Для цього вони повинні мати спеціальний стаж роботи, ідеться на сторінці Facebook відділення фонду у Донецькій області.

У дописі пояснюється, що процедура виходу на пенсію за вислугою років описана у Законі України "Про пенсійне забезпечення". Перелік категорій медпрацівників, які можуть цим скористатись, вказана у постанові Кабміну № 909 від 4 листопада 1993.

Який стаж потрібен для пенсії за вислугою років

Вийти на пенсію раніше мають право лікарі та молодший медичний персонал, які напрацювали певну кількість років станом на певну дату:

станом на 1 квітня 2015 року мають стаж не менше 25 років;

станом на 1 лютого 2016 року — не менше 25 років та 6 місяців;

станом на 11 жовтня 2017 року — не менше 26 років та 6 місяців.

Спеціальний стаж для медпрацівників — місця роботи

Перелік закладів, працюючи в яких медики та молодший персонал можуть вийти на пенсію за вислугою років:

лікарні, амбулаторії, поліклініки;

діагностичні центри;

лікувальні заклади особливого типу та лікувально-трудові амбулаторії;

заклади переливанні крові;

швидка на невідкладна допомога;

санаторно-курортні заклади та заклади охорони материнства і дитинства;

заклади проведення досліджень Держсанепідслужби;

санітарно-епідеміологічні заклади;

експертні комісії в бюро судової експертизи.

Фармацевти та провізори також можуть вийти на пенсію раніше — для цього їм потрібно пропрацювати потрібну кількість років у аптеках, аптечних кіосках та в контрольно-аналітичній лабораторії.

У яких місцях роботи можна отримати пільговий стаж

Стаж роботи можна збільшити удвічі, якщо до 1 січня 2004 року людина працювала у наступних закладах:

лепрозорії та протичумні заклади;

заклади, де лікують людей з ВІЛ та хворих на СНІД;

в інших інфекційних закладах;

у патолого-анатомічному та реанімаційному відділеннях;

у психіатричних закладах.

Пенсія за вислугою років: чи можна працювати

ГУ Пенсійного фонду у Донецькій області вказало, що є випадки, коли виплати пенсії за вислугу можуть призупинити. Ідеться про випадок, коли людина повернулась на роботу в заклади з переліку.

Нагадуємо, з 1 серпня українців чекають певні зміни у нарахуванні пенсії, соціальних виплат та виплат на проживання ВПО. Зокрема, деяким пенсіонерам збільшать виплати на більш ніж тисячу гривень.

Підприємців також торкнуться певні новації. Зокрема, з 1 серпня скасовується пільгове оподаткування і потрібно знов платити єдиний податок у розмір 5%.