Із серпня уряд змінив період виплат ВПО: коли переселенці отримають гроші на проживання

Переселенцям автоматично продовжили виплату допомоги на проживання на наступні 6 місяців. Водночас урядовці дещо змінили період, коли саме кошти надходитимуть на рахунки ВПО.

У Мінреінтеграції повідомили про певні зміни в порядку виплат допомоги на проживання ВПО. Зміни стосуються дати отримання грошей, порядку нарахування та продовження виплат, а також того, хто втратить право на допомогу. Про це розповіла пресслужба відомства.

Пресслужба посилається на постанову Кабміну №709 від 11 липня 2023 року. Починаючи із серпня, допомогу ВПО виплачуватимуть протягом таких періодів:

до 15 числа;

до 28 числа.

Також урядовці нагадали розмір допомоги переселенцям:

люди з інвалідністю й діти — 3 тис. грн;

інші особи — 2 тис. грн.

Для кого скасують виплати на проживання ВПО

Виплату допомоги скасують у випадку, якщо виявлять такі дії громадян:

перебували за кордоном понад 30 днів, окрім випадків службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, реабілітації, у зв'язку зі смертю родича тощо;

перебувають у колонії;

засуджені за злочини за трьома статтями Кримінального кодексу — 109 (спроба повалення державного ладу), 110 (зазіхання на територію України), 111 (державна зрада);

повернулися на тимчасово окуповані території або в місця, де не припинилися бойові дії.

Як продовжується виплата допомоги ВПО

Виплата допомоги автоматично продовжується на 6 місяців у такі випадках:

якщо подана заявка на отримання статусу ВПО до 1 серпня, а Служба соцзахисту ще не ухвалила рішення, то виплати починаються з 1 серпня;

якщо народилася дитина, якій ще не встигли оформити статус, але подали заявку, то виплати починаються з 1 серпня;

якщо подали заявку на отримання статусу через портал або застосунок "Дія" або через Єдину інформаційну систему соціальної допомоги, то допомога автоматично нараховується з моменту подання заяви та продовжується після 1 серпня.

Нагадуємо, у Пенсійному фонді пояснили, як медпрацівники можуть вийти на пенсію раніше — за вислугу років. Водночас зазначається, що потрібно враховувати, коли саме людина йде на пенсію та з якої установи охорони здоров'я.

Також урядовці розповіли про 16 млн грн, які пішли на гранти ветеранам і другому з подружжя. Протягом трьох місяців виплати отримала 41 родина, до того ж на кожну прийшлося в середньому по 400 тис. грн.