Потрапили до списку SDN: США запровадили санкції проти Російської академії наук

Окрім Російської академії наук та її структур, обмежувальні механізми тепер поширюються проти двох контейнерних кораблів РФ – Paramushir та Sasco Angara.

США запровадили санкції проти Російської академії наук та її структур. Про це йдеться 3 серпня у повідомленні управління з контролю за іноземними активами Мінфіну.

Проти вказаної установи американський уряд вже запроваджували обмеження. Також санкційні механізми тепер вже поширюються на Інститут фізики твердого тіла імені Ю.А. Осип'яна та Інститут загальної фізики імені А.М. Прохорова.

"Їх занесли до санкційного списку SDN", – сказано у дописі.

Не оминули обмеження й російські судна. Санкції діятимуть проти двох контейнерних кораблів РФ – Sasco Angara і Paramushir.

Що таке список SDN

Список спеціально позначених громадян і заблокованих осіб, також відомий як список SDN (англійською – Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) – захід, який застосовується американським урядом із санкцій та/або ембарго, визначених США проти терористів, посадових осіб і бенефіціарів певних авторитарних режимів. До нього включать й міжнародних злочинців (наприклад, торговців наркотиками). Список ведеться Управлінням контролю за іноземними активами.

У списку десятки тисяч організацій та компаній, а також осіб, що були визначені як загрози зовнішній і економічній політиці, національній безпеці США. Усім особам, на яких діють обмеження, заборонено вести бізнес з тими, хто внесений до чорного списку або підлягаэ санкціям за порушення закону. Інвестиції та будь-яка співпраця з ними припиняється.

Нагадаємо, 3 серпня Європейська комісія оголосила про те, що ЄС запровадив нові санкції проти Білорусі в прискореному порядку. Відповідні обмеження поширюють заборону на експорт до Білорусі низки особливо чутливих товарів і технологій, які сприяють військово-технічному прогресу країни. Це дозволить також й мінімізувати ймовірність щодо обходу Росією санкційних механізмів. Обмеження щодо Білорусі діють у зв'язку з причетністю мінська до війни Росії проти України.