Як вийти на пенсію в 60 років без стажу: у Пенсійному фонді пояснили деталі

Громадяни, яким у 2023 році виповнилось 60 років, але вони не мають страхового стажу 30 років, можуть вийти на пенсію за віком, але для цього потрібно пройти спеціальну процедуру.

У Пенсійному фонді пояснили, чи можна вийти на пенсію в 60 років без необхідного страхового стажу, а також порадили, що робити, якщо страхового стажу не вистачає. Про деталі ідеться у дописі пресслужби відомства.

Урядовці свої пояснення обґрунтовували положеннями статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". У цій статті детально пояснюється, який стаж повинні мати 60-літні, якщо хочуть вийти на пенсію у 2023. Також вказується аналогічна інформація для 63 та 65-річних людей.

Вийти на пенсію в 60 років без 30 років стажу: чи це можливо

У дописі ПФ розглядається випадок: 60-річний громадянин має страховий стаж 29 років та 9 місяців — тобто немає необхідного стажу в 30 років. У такому випадку йому запропонували наступні варіанти:

почекати, коли виповниться більше років і тоді піти на пенсію;

допрацювати 3 місяці на офіційному місці роботи, отримати страховий стаж, якого не вистачає, і піти на пенсію за віком зі стажем 30 років;

"докупити стаж" — тобто укласти договір на добровільну сплату внесків і протягом трьох місяців платити страхові внески у сумі не менші ніж 1474 грн/міс.

Вихід на пенсію за віком у 2023 році: який розмір страхового стажу

У законі вказано: у 2023 році громадяни можуть вийти на пенсію за віком за умов:

у 60 років мають страховий не менші ніж 30 років;

у 63 роки — не менш ніж 20-30 років;

у 65 років — не менш ніж 15-20 років.

Наведені показники стосуються тих людей, які виходитимуть на пенсію протягом 2023 року. У майбутньому страховий стаж зростатиме і з 1 січня 2028 року становитиме:

у 60 років мають страховий не менші ніж 35 років;

у 63 роки — не менш ніж 25-35 років;

у 65 років — не менш ніж 15-25 років

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