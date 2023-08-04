ЗРК Patriot замість Мазепи: НБУ випустив нову монету номіналом 10 гривень

Українці зможуть вільно розраховуватись новими монетами, але також зможуть придбати лімітовану версію у подарунковій обгортці.

У Нацбанку випускають в обіг нові монети номіналом 10 гривень. На монетах — ЗРК Patriot та надпис-подяка Повітряним силам ЗСУ, які 5 серпня відзначатимуть професійне свято. Про деталі розповіла пресслужба відомства.

Вказується назва пам'ятної монети в 10 гривень — "ППО — надійний щит України". Зовні вона виглядає майже як звичайна, випущена у 2018 році. Але є різниця: на реверсі замість українського гетьмана Івана Мазепи зображена ЗРК Patriot. Тло реверсу — стилізований радар.

Монета в 10 гривень з ЗРК Pariot Фото: НБУ

Монета важить 6,4 г, має діаметр 23,5 мм. Загальний тираж — 10 млн штук. Зазначається, що вона запускається в обіг — її зобов'язані приймати під час розрахунків у будь-яких торговельних закладах. Наголошено, що це не нумізматична продукція, яку зазвичай поширюють через банки-дистриб'юторів.

Для поціновувачів створено спеціальну пропозицію — 20 тис. подарункових роликів, в яких монета буде оформлена як сувенір. Такі сувеніри модна буде придбати у чотирьох банках: "Приватбанку", "Укргазбанку", "Радабанку", "Таскомбанку", стверджує пресслужба.

НБУ наголошує, що пам'ятну монету випустили на честь героїзму бійців Протиповітряної оборони, які захищаються українське небо з перших днів вторгнення Росії.

4 серпня провели спеціальну презентацію монети в 10 гривень, у якій взяв участь голова Нацбанку Андрій Пишний та представники повітряного командування — командувач ПС ЗСУ Микола Олещук, командувача повітряного командування "Центр" Анатолій Кривоножко, два військових льотчики — Олександр Мостовий та Сергій Яременко. Під час презентації лунала музика у виконанні Зразково-показового оркестру ЗСУ.

Голова Нацбанку зазначив, що монета — знак подяки героям, які забезпечують протиповітряну оборону: "Ці монети щодня перебуватимуть в обігу та нагадуватимуть нам про героїзм та подвиги воїнів Збройних Сил України".

Пресслужба, публікуючи інформацію щодо випуску монети, також оприлюднила скриншоти повідомлень від пересічних українців під дописами Повітряних сил. Під кожним дописом — сотні вподобайок та кілька десятків подяк.

У Нацбанку анонсували випуск ще двох пам'ятних монет до кінця 2023 року. Одну з них присвятять звитягам ЗСУ. Якій темі присвятять другу монету, поки що не розповіли.

Нагадуємо, Нацбанк відновив проведення планових перевірок українських банків. У списку на перевірку — "Таскомбанк" Сергія Тігіпка зі статутним капіталом понад 2 млрд грн.

Крім того, регулятор опублікував звіт щодо інфляційних очікувань. У звіті вказано, що інфляція в Україні сповільнилась, при чому одна з причин — мораторій на зростання тарифів на послуги ЖКГ.