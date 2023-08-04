Що робити, якщо скасували виплату допомоги в Польщі: пояснення ZUS щодо коштів на дітей

Українці, які втратили виплати на дитину у Польщі, можуть її повернути: для цього потрібно пройти спеціальну процедуру.

Речник Управління соціального страхування Польщі (ZUS) Павел Жебровський пояснив, в яких випадках скасовують або призупиняють виплату грошей на дітей громадянам з України. Про це розповіли на порталі PAP.

Жебровський наголосив, що українці, коли виїжджають за межі Польщі, втрачають право на отримання допомоги на дітей. При чому це відбуваються відразу після перетину кордону, навіть якщо поїздка триває один день.

Виплати на дітей у Польщі: деталі ситуації

Українці масово втрачають виплати на дітей, яку отримували у Польщі, — про це ідеться у заяві польського омбудсмена Станіслава Троцюка. Омбудсмен зазначив, що до його офісу приходять численні скарги, в яких люди пишуть — виїздили за кордон менш ніж на 30 днів і після цього не отримують допомоги.

У деяких випадках припиняють виплату навіть тоді, коли людина навіть не виїздила за кордон, ідеться у звернення Уповноваженого з захисту прав людини.

Як зберегти виплати: пояснення ZUS

У ZUS пояснили, що відбувається, коли громадянин України, який отримав захист ЄС і має статус UKR, перетинає кордон.

У мить, коли польський прикордонник позначає, що людина виїздить за межі Польщі, статус UKR втрачається. При цьому автоматично дані передаються в ZUS і виплату допомоги на дітей скасовують.

Працівники соцзахисту запевняють, що це скасування тимчасове: воно триває доти, поки людина не повернеться до Польщі протягом менше ніж 30 днів. Однак потрібно діяти за певною процедурою:

потрібно показати прикордоннику свої документи у додатку Diia.pl

прикордонник оновлює інформацію у реєстрі Прикордонної служби;

якщо термін перебування за кордоном менш як 30 днів, то виплати автоматично відновлюються, і навіть з компенсацією.

Виплати на дитину скасували: що робити

Згідно з поясненням ZUS, якщо не зробити перелічені вище кроки, то виплати на дитину скасують. Щоб їх відновити, потрібно зробити наступне:

надіслати електронний лист до Прикордонної служби;

повідомити про ситуацію ZUS.

Після цього інформація у реєстрі Прикордонної служби оновлять і знов почнуть виплачувати допомогу на дитину.

Що робити, якщо до Польщі в'їхали через іншу країну Європи

Польські урядовці описали ситуацію, коли громадянин повертається через, наприклад, кордон зі Словаччиною. У цьому випадку потрібно діяти наступним чином:

прийти до гміни (гімна — орган місцевого самоврядування) та подати заяву щодо відновлення статусу UKR. При цьому у заяві потрібно детально описати обставини — точно вказати дату повернення у Польщу;

на підставі цих даних внесуть зміни у реєстр — статус та виплати повернуть.

Нагадуємо, українські урядовці порахували, скільки грошей витрачають за кордоном громадяни України, які виїхав через війну.

Водночас у Мінекономіки визначили, скільки ж саме українців виїхало — ці числа дають можливість оцінити, яку суму у середньому витрачає кожен, хто виїхав.