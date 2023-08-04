Де заправитись найдешевше: аналітики дослідили ціни на бензин та дизпаливо

Ціни на АЗС у середньому зросли на 1-2 гривні, але можна відшукати найдешевшу заправку і зекономити на пальному.

Аналітики дослідили вартість бензину на різних АЗС і дали відповідь, на скільки він здорожчав протягом першого тижня серпня. Ґрунтуючись на звіті аналітиків можна підібрати заправку, щоб заправитись дешевше. Про це ідеться у матеріалі видання Enkorr.

Видання опублікувало фрагменти дослідження, проведеного "Консалтинговою групою "А-95". Згідно зі звітом, з 28 липня по 4 серпня пальне на заправках різних компаній подорожчав від 1 до 2 гривень.

Ціна на бензин і ДП: де найдешевше

Найдешевше бензином А-95 можна заправитись на АЗС VostokGaz, Маркет, RLS.

Ціна на A-95 - Enkorr

Зекономити на бензині А-95+ можливо на заправках "БРСМ-Нафта", RLS, Авіас.

Ціна на A-95+ - Enkorr

Якщо потрібно відшукати АЗС з найнижчими цінами на дизпаливо, то варто звернути увагу на Маркет, VostokGaz, "Фактор".

Ціна на дизпаливо - Enkorr

Середня ціна на пальне: зростання на АЗС

Зміни середньої ціни на пальне в Україні:

А-95 — зросла 1,42 грн/л і склала 49,98 грн/л;

А-95+ — зросла 1,32 грн/л і склала 51,95 грн/л;

дизельне пальне — зросла 1,49 грн/л і склала 49,25 грн/л.

Зазначається, що на ОККО й WOG усі види пального зросли на 2 грн:

А-95 — 51,99 грн/л;

А-95+ — 53,99 грн/л;

дизельне пальне — 51,99 грн/л.

На заправках державної компанії "Укрнафта" — зростання лише на 1 грн;

А-95 — 47,90 грн/л;

А-95+ — 49,50 грн/л;

дизельне пальне — 46,90 грн/л.

Аналітична компанія дослідила АЗС 30 компаній: перша десятка — на графіку.

Ціни на пальне - 28.07-04.08.2023

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