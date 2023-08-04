Заборону знято: Україна дозволила ввезення польської курятини та яєць

В середині липня на птахофабриці у Польщі виявили хворобу Ньюкасла, через що вже наступного дня Україна заборонила ввезення польської курятини та яєць.

Україна визнала регіоналізацію хвороби Ньюкасла і дозволила ввезення польських продуктів птахівництва. Про це повідомило Міністерство сільського господарства та розвитку сільських районів Польщі 4 серпня.

За повідомленням відомства, рішення з цього приводу винесено 4 серпня 2023 року компетентною українською службою.

"Знято заборону на імпорт інкубаційних яєць, живої птиці та необроблених продуктів і сировини з птахівництва, за винятком територій, уражених вірусом хвороби Ньюкасла, визначених компетентним органом Республіки Польща", — зазначається на сайті польського відомства.

Згідно з повідомленням, обмеження України не поширюються на продукцію, яка пройшла обробку, і гарантує знищення вірусу, згідно з вимогами до ввезення на митну територію України.

Чому Україна припинила імпорт курятини та яєць з Польщі

12 липня на птахофабриці у Підляському воєводстві Польщі підтвердили спалах хвороби Ньюкасла на фермі, де утримувалося 43 410 курей. Це перший випадок у країні за 49 років.

Наступного дня Україна заборонила імпорт інкубаційних яєць, живої птиці, необроблених продуктів та сировини. 13 липня відповідне розпорядження видав головний державний ветеринарний інспектор, про що 15 липня проінформувала пресслужба східного міжрегіонального управління Держпродспоживслужби України.

Влада Польщі неодноразово зверталася до Мінагрополітики з проханням дозволити експорт цієї продукції в Україну, залишивши заборону на постачання лише для регіонів, де виявлено захворювання. Обмеження України на імпорт польської продукції активно використовувала ультраправа польська партія "Конфедерація", говорячи про нечесні кроки з боку України.

Хвороба Ньюкасла, є небезпечним вірусним захворюванням птахів і нагадує високопатогенний пташиний грип. Смертність від неї становить 100%.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща не відкриватиме кордон із Україною для зернових продуктів після 15 вересня, коли спливе термін мораторію Єврокомісії на імпорт українського зерна.

Нагадаємо, 19 липня Фокус писав, що транзит українського зерна через країни Європи — один із варіантів відповіді на вихід РФ із "зернової угоди".