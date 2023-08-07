Тарифи на електроенергію, зв'язок, ціни на залізничні квитки: що та як дорожчає в Україні

В Україні індекс споживчих цін у червні зріс на 0,8% порівняно із травнем. У Мінекономіки зазначають, що основний чинник цінового зростання — зміна цін на електроенергію для населення.

Протягом останніх кількох місяців Міністерство економіки України виявило незначні зміни рівня інфляції — ідеться про зростання на десяту частину відсотка. Однак порівняно з минулим роком помітне покращення на 2%. Про чинники, які прискорили або ж сповільнили інфляцію, ідеться у звіті, опублікованому пресслужбою Міністерства економіки.

У звіті "Огляд інфляції (червень 2023 року)" вказано, що інфляція зросла на 0,8% у порівнянні з травнем. При цьому зазначають, що основний чинник цього процесу — зростання цін на електроенергію для побутових споживачів, яке відбулось саме тоді. Однак річні показники — більш позитивні: річне падіння у червні склало 12,8%, тоді як у травні — 15,3%. Ціни в середньому зросли на 4,6%.

Інфляція у червні 2023 року - Мінекономіки Фото: пресслужба Мінекономіки

У Мінекономіки наголосили, що економіка України працює, не дивлячись на окупацію частини території, нищення підприємств та ракетні атаки. Водночас у деяких країн Європи навіть без війни інфляція вища або приблизно така ж. Наприклад, в Угорщині — 19,9%, в Словаччині та Чехії — 11,3% та 11,2% відповідно.

Зростання інфляції: що впливає на ціни

Згідно зі звітом Мінекономіки, на інфляцію в Україні найбільше вплинули наступні чинники:

зростання тарифів на електроенергію для побутових споживачів на майже 70%; зростання тарифів на місцевий телефонний зв'язок на 13,8% — ціни підняла компанія "Укртелеком", яка друга на ринку України за кількістю клієнтів; зростання вартості квитків "Укрзалізниці" на 3,1%; зростання витратності. Міністерство перелічило, що саме спричинило це явище: теракт на Каховській ГЕС, зрив зернової угоди, висока ціна кредитів; зміни попиту та пропозиції на окремі харчові продукти, наприклад, деякі товари почали більше вивозити за кордон (свинина), а інші — навпаки, ввозити (телятина та яловичина); ризик шоку та перманентна невизначеність. У даному пункті урядовці відзначили, що люди остерігаються витрачати кошти на огляду на незрозумілі наслідки ситуації, наприклад через підрив ГЕС.

Також наводиться інфографіка змін споживчих цін — найвідчутніше зростання на транспорт та вартості продуктів харчування.

Зміна споживчих цін - червень 2022 та 2023 рр. - Мінекономіки Фото: пресслужба Мінекономіки

Зменшення інфляції: що може загальмувати ціни

У звіті міністерства перелічуються наступні причини сповільнення росту інфляції:

літня сезонність, зокрема зменшення цін на молокопродукти, овочі, фрукти; зменшення мотивації витрачати кошти в умовах війни — ідеться про зниження цін на товари, на які ідуть продавці, тому що покупці не надто поспішають щось купувати; зростання кількості деяких продуктів, наприклад, ідеться про нарощування обсягів поголів'я птахів та кількості яєць; світове зниження цін на продукти та обмеження імпорту українських харчів — наприклад, олія, зернові, цукор залишились в Україні; достатня кількість пального та зниження цін на нафту; зміцнення курсу гривні на готівковому ринку.

Рівень інфляції: які прогнози

У Мінекономіки припустили, що і далі не буде шокової зміни попиту та пропозиції на певні товари, що могло б прискорити інфляцію. Втім, там визнають, що можливе зростання вартості сировини та виробництва. Однак в цілому, переконані урядовці, є підстави прогнозувати "поступове зниження річного темпу інфляції".

Нагадуємо, Нацбанк опублікував прогнози щодо рівня інфляції в Україні та розповів про один зі способів її сповільнити. Зокрема, урядовці вказали на можливий мораторій на зростання тарифів на комунальні послуги до 2025 року.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про розмір фінансування Сил оборони України. Зі слів голови уряду, переважна більшість витрат покривається грошима українців.