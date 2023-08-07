Почали до перемоги: у Німеччині надали державні гарантії інвесторам в економіку України

Заступник Федерального канцлера Олафа Шольца пояснив, що гроші вкладають, щоб дати "сигнал" про підтримку України.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек повідомив про додаткові заходи, які вживатиме уряд ФРН, щоб простимулювати інвесторів вкладатись в Україні. Про це ідеться на порталі Tagesschau.

Зі слів німецького чиновника, Німеччина надаватиме державні гарантії підприємцям — обіцяє відшкодувати і майнові збитки, і повний обсяг інвестицій. Вказується, що інвесторам повертатимуть назад кошти, які вони витратять на довгострокові позики для дочірніх компаній в Україні. Такий вид фінансування називають "конверсійні й трансферні ризики", які стосуються виплати відсотків за позиками.

Габек пояснив, навіщо урядовці прийняли таке рішення щодо України. Зокрема, це робиться для підсилення економічних зв'язків, які допоможуть країні відновитись після завершення війни.

При цьому політик наголосив, що заходи навмисно вживають під час війни, щоб був час наростити кількість інвестицій: "Ми хочемо створити умови та наростити потенціал, поки війна ще триває. Водночас це сигнал довіри та солідарності".

Зазначимо, на сайті Міністерства економіки України повідомили про створення спеціальної платформи для інвесторів Advantage Ukraine. На порталі немає інформації щодо розміру залучених коштів, однак перелічуються 10 галузей, в які пропонують їх вливати: випуск зброї, металургія, сільське господарство та ін. Загалом вказується, що до платформи долучилось 500 інвесторів.

Водночас на порталі "Мінфін" можна побачити, наскільки впали інвестиції в Україну з початком війни: у шість разів. Протягом першого року вторгнення вдалось залучити 1,1 млрд дол., у 2023 році — 1,2 млрд дол. При цьому капіталовкладення 2023 року відновились до рівня 2002 року.

Нагадуємо, видання The Washington Post опублікувало інфографіку, у якій наочно показало обсяги допомоги США Україні. Протягом 18 місяців війни третина витрачених коштів — вливання в економіку.

5 серпня німецький військовий експерт позитивно оцінив шанси українського контрнаступу. Також експерт зазначив, що можлива перемога навіть без "голлівудської вирішальної битви".