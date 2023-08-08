Продаж Україною титанової сировини в РФ: у компанії заперечують дані ЗМІ (фото)

Представники компанії, яка фігурує в розслідуванні журналістів, стверджують, що з лютого 2023 року посилили процедури контролю та залучили до перевірок правоохоронців.

Стаття про те, що Україна реалізує титан для військової техніки і озброєння Росії – неправдива, а АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (АТ ОГХК або UMCC Titanium) ніяким чином не співпрацює з державою-агресором. Про це йдеться в офіційній заяві UMCC Titanium у Facebook.

Інформацію про те, що наша держава реалізує титанову сировину для виробництва літаків і ракет назвали рейковою. Представники компанії звернули увагу на те, що у розслідуванні журналістів "РБК-Україна" наводяться "факти" інсайдерів та фото щодо діяльності компанії. Водночас коментаря організації, як одного з об’єктів публікації, в згаданій статті немає.

"Так звана чергова "зрада", яку приписують українській державній компанії", – йдеться у заяві UMCC Titanium.

У дописі сказано, що з лютого 2023 року відбулося посилення процедури контролю на експортними процесами. Фахівці змінили підходи до співпраці з покупцями. Ланцюг постачання, кінцеві споживачі та відповідний контроль використання продукції – чітко та суворо контролюються не лише працівниками компанії, а й співробітниками правоохоронних органів.

В ОГХК наголосили, що усі потенційні покупці титану повинні пройти низку попередніх перевірок з боку СБУ та інших правоохоронних органів. Це дозволяє переконатися, що українська продукція не потрапить до рук ворога.

Фото: UMCC Titanium

Розслідування "РБК-Україна" щодо постачання титану в РФ

У статті "РБК-Україна" журналісти повідомляли, що українські держпідприємства продають титанову продукцію фірмам-посередникам, засновниками яких є росіяни. Кінцевим споживачем нібито були військові заводи РФ. Вони зробили висновок, що Об'єднана гірничо-хімічна компанія, що належить державі, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан. Також йшлося про участь компаній-посередників з Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, засновниками яких є громадяни РФ, що працюють із Росією.

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, СБУ 4 серпня повідомила, що Україна вже запровадила санкції проти 4 тисяч компаній РФ. До відповідного списку додали найбільші компанії країни-агресора, які сплачують багатомільйонні податки, з яких потім фінансується війна проти України. Серед них є "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Група ГМС" та "Татнефть.