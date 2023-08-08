"Компенсуйте, якщо відбираєте": "Нафтогаз" скаржиться на АРМА, яке претендує на 60 АЗС, — нардеп

АРМА відкликало угоду, не давши можливості "Нафтогазу" адекватно відповісти. Якщо рішення агентства не відкличуть, то держава може втратити близько 100 млн грн податків, а також гроші, потрібні для відновлення роботи АЗС.

У НАК "Нафтогаз" звернулись до Уряду з листом, у якому розповіли про порушення, здійснені Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Зокрема, ідеться про мережу АЗС U.GO — ними керували за договорами, які відкликали, ігноруючи строки оскарження. Про це розповів народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

У листі ідеться про мережу заправок АЗС U.GO — її створили на місці мережі, яка входила до активів Групи "Глуско Україна". Нерухоме майно та активи Glusko спершу перейшло під керування АРМА, а у червні 2022 році нею почало керувати ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг", нагадують у листі компанії. Однак тепер мережу АЗС, в яку вкладено більш ніж 200 млн грн, вимагають повернути. При цьому агенція діє з порушеннями і, якщо це не зупинити, постраждають користувачі, працівники, держбюджет і, власне, компанія-розпорядник.

"Нафтогаз" вказав, що угоди на керування майном мають діяти до 2027 року. Однак надійшло повідомлення від АРМА, у якому ці угоди відкликаються. При цьому повідомлення прийшли з порушенням термінів. Тому компанія навіть не мала можливості якось оскаржити це рішення.

Фрагмент листа "Нафтогазу" - про порушення АРМА Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Протягом року керування активами "Глуско" до держбюджету було перераховано 111, 2 млн грн і забезпечено роботою 900 людей, перелічують у листі користь від керування майном конфіскованої АРМА компанії.

Крім того, вказується, що для роботи мережі АЗС вклали понад 250 млн грн:

купували нафтопродукти для першого запуску і поточної роботи — на 238 млн грн;

витратили на ребрендинг, маркетинг та ІТ-інфраструктуру — 33,5 млн грн;

погасили частини боргу "Глуско Україна" — 7 млн грн.

"Нафтогаз" аргументує Кабміну, чому дії АРМА потрібно зупинити:

втратяться надходження до держбюджету, люди можуть втратити роботу і зарплату, нова керуюча компанія буде знов змушена вкладати кошти;

АРМА діє з порушеннями;

НАК "Нафтогаз" зазнає збитків.

Тому, резюмується у листі, перш ніж відібрати мережу, потрібно компенсувати гроші "Нафтогазу" на 62 АЗС U.GO, витрачені протягом року.

Фрагмент листа "Нафтогазу" - про компенсацію витрат Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Зазначимо, мережа АЗС Glusko через низку посередників належала підозрюваному у держзраді екснардепу Віктору Медведчуку. У травні 2022 року її передали під керування "Нафтогаз".

Нагадуємо, 30 червня керівником АРМА призначили Олену Думу. При цьому повідомлялось, що проти кандидатки різко виступали представники країни "Великої сімки" та Transparency International Ukraine. Вже через 5 днів у Верховній Раді України заговорили про ліквідацію цієї інституції через її неефективність: АРМА допомогла отримати в бюджет лише 6 відсотків від необхідних 400 млрд дол.