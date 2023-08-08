Штрафи за РРО: кого обиратимуть для перевірок використання реєстраторів

Податківці пояснили, що перевірятимуть роботу РРО/ПРРО не в усіх підприємців, натомість обиратимуть тих, кого вважатимуть більш "ризикованим".

У Державній податковій службі пояснили, що дата початку штрафування за РРО/ПРРО відрізняється для різних категорій підприємців. Також перевірятимуть далеко не усіх — є певні критерії обрання ФОП для візиту податківці. Про деталі ідеться у повідомленні пресслужби відомства.

У дописі нагадали, що з 1 серпня вступив у дію Закон №3219, який відновив відповідальність підприємців за порушення у сфері розрахунків. Відтепер знов починають діяти вимоги Закону №286 "Про застосування реєстраторів" — тобто за порушення каратимуть штрафами. Зокрема, за перше порушення каратимуть штрафом у розмірі 25% вартості товару, за повторне — 50%. Можливих порушень всього три: не використання РРО/ПРРО, вказування невірної ціни, відсутність чека.

Перевірки РРО/ПРРО: як відбувається

Пресслужба відомства наголосила: підприємці повинні самостійно стежити за вірністю проведення розрахунків за допомогою РРО/ПРРО — це допоможе зекономити кошти. Декого перевірятимуть податківці за такими правилами:

обираючи підприємство для перевірки, використовують "ризикоорієнтований підхід";

безпідставних перевірок не буде.

Штрафи за РРО: коли починають діяти

Залежно від сфери діяльності підприємця, відповідальність відновлюється у різний час:

якщо організовує або проводить азартні ігри, торгує валютою — штрафуватимуть з 1 серпня 2023 року;

якщо займається торгівлею, громадським харчуванням, наданням послуг — з 1 жовтня 2023 року.

Звільнення від штрафів за РРО: кого стосується

Податківці повідомили про деякі особливості покарання:

не каратимуть за порушення при використанні РРО/ПРРО, якщо вони здійснені в період з 24 лютого 2022 року до 31 липня 2023 року;

не звільняються від покарання підприємці, які торгуються підакцизними товарами, торгують валютою чи займаються азартними іграми.

Нагадуємо, 7 серпня податківці пояснили, що деяких підприємців не каратимуть за порушення використання РРО/ПРРО. Зокрема, якщо вони зареєстровані на територіях, де ведуться бойові дії — перелік таких регіонів формується Мінреінтеграції.

Крім того, ФОПів чекає низка новацій, які починають діяти у серпні 2023 року: серед іншого, відновлення перевірок податківців і перевірка зарплат.