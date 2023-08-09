Особи з окупованих територій отримали додатковий захист: у Кабміні пояснили деталі рішення

Згідно з рішенням Уряду, людям тепер не доведеться їхати у місця бойових дій, щоб знятись з місця реєстрації — процедуру зробили більш безпечною.

Кабмін прийняв постанову, у якій впорядкували реєстрацію місця проживання людей з тимчасово окупованих територій, а також регіонів, де відбуваються бойові дії. Окремо звернули увагу на реєстрацію дітей. Про деталі постанови ідеться на "Урядовому порталі".

4 серпня Уряд прийняв Постанову №820, створену відповідно до пропозицій Державної міграційної служби. У постанові детально описано, до яких реєстрів та за якою процедурою вносять дані про осіб з ТОТ, зокрема, реєструють місце проживання.

На "Урядовому порталі" зазначається, що рішення — це "додатковий захист" громадян, які страждають від окупації Росією та бойових дій.

Місце проживання осіб з ТОТ: деталі

Назви реєстрів, до яких вносять дані про місце проживання:

Єдиний демографічний реєстр — під час оформлення або обміну паспорта, закордонного паспорта, посвідки про місце проживання (для дорослих та дітей);

інформаційна система Державної міграційної служби — під час оформленні паспорта та закордонного паспорта для дитини;

реєстр територіальної громади — під час реєстрації (декларування) місця проживання (для дорослих та дітей).

Також урядовці описали окремі ситуації, які можуть виникнути при оформленні документів:

щоб задекларувати нове місце проживання , особам з ТОТ та місць бойових дій не потрібно зніматись з попереднього місця реєстрації (згідно з законом №3054-IX);

, особам з ТОТ та місць бойових дій не потрібно зніматись з попереднього місця реєстрації (згідно з законом №3054-IX); дітей реєструють за адресою, за якою зареєстровані законні представники, чи люди, з якими вони проживають;

внесення відомостей про місце реєстрації — безплатне;

оформити, обміняти, вклеїти фотографію можна у будь-якому відділенні ДМС чи ЦНАП.

Нагадуємо, переселенці, які отримали статус ВПО до 22 лютого 2022 року, отримали ще шість місяців, щоб провести ідентифікацію в "Ощадбанку". Урядовці передбачили, що для цього не обов'язково приходити до відділення банку.

Починаючи з вересня, починаються перевірки місця проживання ВПО та їхнього майнового стану: якщо побачать невідповідність, то можуть скасувати виплату соціальної допомоги.