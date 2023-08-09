Пенсія дитині при втраті годувальника, зниклого безвісти: що робити, якщо виплат немає

Через порушення у роботі Реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, деякі родини втратили можливість на отримання пенсії через втрату годувальника.

Уряд розробив спеціальну процедуру, яка допоможе дітям отримати виплати, якщо їх не змогли оформити через порушення у роботі державних реєстрів. Зокрема, про пенсію при втраті годувальника, зниклого за особливих обставин, йдеться у поясненні пресслужби Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Пресслужба описала реальний кейс, який вдалося успішно вирішити — троє дітей, які втратили годувальника, отримали право отримувати пенсію.

Пенсія дітям: окремий випадок

До Офісу омбудсмена звернулась жінка, яка розповіла про порушення її прав. Зокрема, ішлося про те, що родина — дружина і троє дітей — не отримали пенсію через втрату годувальника, зниклого безвісти за особливих обставин. Причина невиплати коштів — порушення роботи Реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Між тим підстави для пенсії були — чоловік отримав статус зниклої безвісти особи. Однак право отримання пенсії виникає лише через місяць після втрати годувальника, наголосили у відомстві. Але, схоже, через порушення у роботу Реєстру, виплати не призначили.

Пресслужба стверджує, що відомство звернулось з відповідними поясненнями до Пенсійного фонду. Після цього почала виплачуватись пенсія трьом дітям та дружині через втрату зниклого безвісти готувальника.

Пенсія у разі втрати годувальника, зниклого безвісти

Про деталі призначення пенсії ідеться у кількох Законах України: "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про внесення змін до Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти".

На основі положень законів пресслужба омбудсмена опублікувала наступні пояснення:

заява про зниклого безвісти подається до територіального відділу Національної поліції;

заяву може подати родич, представник військової влади чи частини, представник місцевих органів влади, громадський діяч, будь-хто, кому стало відомо про зникнення;

особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин у момент, коли член її родини, або представник військової частини, надсилає відповідну заяву про факт зникнення;

особа отримує офіційний статус зниклої безвісти за особливих обставин у момент, коли дані про неї вносяться до Реєстру зниклих безвісти осіб;

пенсія через втрату годувальника призначенням непрацездатним членам сім'ї через місяць після реєстрації особи у Реєстрі зниклих за особливих обставин осіб або до Реєстру досудових розслідувань.

Хто може отримувати пенсію через втрату годувальника

Зазначається, що призначення відбувається незалежно від стажу годувальника. Перелік осіб, які мають право на отримання пенсію через втрату годувальника, наступний:

найближчі родичі (друге подружжя, мати, батько), якщо вони мають статус інваліда або досягли пенсійного віку;

неповнолітні діти або діти від 18 до 23 років, які навчаються;

усиновлені діти (якщо не отримують аліментів);

родичі, які доглядають за неповнолітніми дітьми й тому не працюють (друге подружжя, батько чи мати, брат чи сестра);

люди, які раніше перебували на повному отриманні зниклої безвісти особи.

Порушено право на отримання виплат

Якщо громадяни мають проблеми з отриманням виплат, гарантованих державою, вони можуть звернутись до омбудсмена, ідеться у повідомленні. При цьому вказали, що звертатись можна за адресою у Києві вул. Інститутська, 21/8 (індекс 01008), або писати листи на електронну пошту hotline@ombudsman.gov.ua, або телефонувати на гарячі лінію (0800501720) або в приймальню (044-299-74-08).

Нагадуємо, у Пенсійному фонді пояснили, чи можна вийти на пенсію у 60 років, не маючи 30 років стажу. З пояснення випливає, що стаж можна докупити, при чому працювати при цьому зовсім не обов'язково.

Передбачено також спеціальну процедуру отримання пільги на оплату комунальних послуг та закупівлю палива. Заяву можна оформити дистанційно на вебпортал Пенсійного фонду.