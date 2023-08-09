Пенсії в Україні: яка мінімальні виплати в країні (інфографіка)

Деякі українські пенсіонери отримують пенсію за віком, меншу прожиткового мінімуму. Щоб цього не сталось, потрібно сплачувати соціальний внесок певну мінімальну кількість років.

В Україні мінімальна та максимальна пенсія відрізняються у 10 разів. При цьому варто зважати, що мінімальна пенсія — це насправді соціальна допомога від держави, а не кошти, які виплачуються на основі страхових внесків. В деталях ситуації розібрався Фокус.

Деякі категорії пенсіонерів отримують мінімальну пенсію, яка менша мінімального прожиткового мінімуму у 2023 році — тобто менш як 2589 грн. Ці кошти виплачує держава як соціальну допомогу.

Мінімальна та максимальна пенсія: деталі

Розмір мінімальних пенсійних виплат у 2023 році складає 2093 грн. Ці гроші отримують люди, які досягнули пенсійного віку, вийшли на пенсію, але не мають достатньої кількості років страхового стажу.

Мінімальна пенсія за віком — 2760 грн.

Середній розмір пенсії у 2023 році складав 5311 грн.

Максимальний розмір пенсії — 20930 грн.

Отримання пенсії: особливості розподілу пенсій

Згідно зі статистикою Пенсійного фонду, є громадяни, які отримують пенсії менш як 2093 грн. Зокрема, виплати менш як 2 тис. грн отримує 0,6% пенсіонерів, тобто — близько 60 тис. осіб. При цьому середню пенсію — близько 3-5 тис. грн — отримує 36% пенсіонерів, або близько 400 тис. осіб, а більше ніж 10 тис. — кожен десятий пенсіонер (10% або близько 1 млн осіб).

Розміри пенсій в Україні - липень 2023 - Opendatabot Фото: opendatabot

Пенсія за віком: яким має бути розмір стажу

Стаж для виходу на пенсію за віком поступово зростатиме, ідеться у Законі України "Про загальнообов'язкове державне страхування". Це означає, що у кожному наступному році зростатиме кількість років, протягом яких людина має платити Єдиний соціальний внесок.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати страховий стаж:

у 2023 році — не менше 30 років;

у 2024 році — не менше 31 року;

у 2025 році — не менше 32 років;

у 2026 році — не менше 33 років;

у 2027 році — не менше 34 років;

у 2028 році — не менше 35 років.

Щоб вийти на пенсію у 63 роки, потрібно мати страховий стаж:

у 2023 році — 20-30 років;

у 2024 році — 21-31 років;

у 2025 році — 22-32 років;

у 2026 році — 23-33 років;

у 2027 році — 24-34 років;

у 2028 році — 25-35 років.

Щоб вийти на пенсію у 65 роки, потрібно мати страховий стаж:

у 2023 році — 15-20 років;

у 2024 році — 16-21 років;

у 2025 році — 17-22 років;

у 2026 році — 18-23 років;

у 2027 році — 19-24 років;

у 2028 році — 20-25 років.

Якщо людина не має стажу, для виходу на пенсію за віком, вона може його докупити. Якщо ж не докупить, то отримуватиме соціальну допомогу від держави і не більше.

Нагадуємо, починаючи з серпня починають виплачувати новий розмір пенсії деяким категоріям громадян. Також наприкінці літа отримають додаткові кошти громадяни з особливими заслугами, а також люди з інвалідністю — про це ідеться у матеріалі Фокус.

Між тим деякі зміни стались і для ВПО: уряд переніс період виплат і анонсував перевірку майнового стану.