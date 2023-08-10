Оформити субсидію в "Дії": українцям розповіли, коли запустять послугу

Українців обіцяють не залишати без субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у новому опалювальному сезоні. Крім того, уряд хоче повністю оцифрувати процедуру з оформлення допомоги.

Українці до кінця 2023 року зможуть оформляти житлові субсидії за спрощеною системою через портал державних послуг "Дія". Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла глава Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.

За її словами, фахівці вже розробляють механізм спрощеного варіанту подання заяв через "Дію".

"Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік", — розповіла вона.

Оксана Жолнович також додала, що українців не залишать без субсидії під час опалювального сезону, незважаючи на складну економічну ситуацію через війну. Також в уряді очікують, що кількість громадян, які бажають отримати допомогу від держави на оплату комуналки, збільшиться з осені через підвищення тарифів на електроенергію.

"Влітку відбулося підвищення цін на енергоресурси, тому ми розуміємо, що збільшиться кількість людей, які потребують такої послуги. І ми готуємося до цього", — сказала Оксана Жолнович.

Як подати заяву на субсидію за спрощеною процедурою?

Для цього потрібно:

відкрити вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду;

у верхньому правому куті натиснути "Вхід" і пройти авторизацію за допомогою електронного кваліфікованого підпису (КЕП), зазначивши назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажити файл ключа та ввести пароль;

в особистому кабінеті в лівому бічному меню обрати "Комунікації з ПФУ" та клікнути на графу "Заява на житлову субсидію або пільгу". У новому вікні натиснути "Продовжити";

потім перейти на "Заяву про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом";

заповнити всі необхідні поля. Вказати інформацію про себе, внести паспортні та адресні дані, додати інформацію про учасників звернення та банківські реквізити, на які надходитимуть кошти, якщо субсидію призначать;

якщо заява подається не за зареєстрованим, а за фактичним місцем проживання, потрібно додати скановану копію договору оренди. Для цього потрібно натиснути кнопку "Додати файл";

далі тиснете на "Сформувати заяву", яка знаходиться в кінці онлайн-форми.

перевіряєте внесені дані, після чого тиснете на "Підписати та надіслати до ПФУ". Автоматизована система перевірить повноту та коректність заповнення заяви;

дізнатися про призначення субсидії можна в розділі "Мої звернення" — "Статус звернення".

Нагадаємо, раніше Фокус пояснював, з яких причин українцям можуть скасувати субсидію на оплату комунальних послуг. Також нагадаємо, що у 2023 році впроваджується посилений варіант моніторингу виплат житлових субсидій. Служби проводитимуть три етапи перевірки: