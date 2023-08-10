Переселенців попередили про зміни у виплатах на проживання: у чому причина
Вимушені переселенці продовжують отримувати фінансову допомогу від держави. Однак у серпні виплати надійдуть громадянам пізніше.
У серпні 2023 року внутрішні переселенці отримають державні виплати дещо пізніше, ніж зазвичай. Причина полягає у змінах виплатних періодів, повідомляють у Міністерстві соціальної політики.
Зазначається, що більшість вимушених переселенців отримають грошову допомогу на проживання після 15 серпня. Натомість у липні та червні гроші надходили громадянам після 3, 13 та 23 числа.
"Це означає, що Мінсоцполітики перераховує бюджетні кошти для виплати допомоги на проживання для ВПО після 15 і 28 числа щомісяця", — йдеться у повідомленні.
Втім, не всі переселенці отримають кошти після 15 числа — деяким громадянам кошти нарахують після 28 серпня. У відомстві пояснюють, що це стосується тих, кому виплати були призначені чи донараховані вже після 15 серпня 2023 року.
Скільки платить держава переселенцям у 2023 році
Українська влада продовжує фінансово підтримувати громадян, які опинилися у скрутному становищі через повномасштабний напад Росії. Наразі розмір грошової допомоги складає:
- 3 000 гривень — дітям та громадянам з інвалідністю;
- 2 000 гривень — решті всіх громадян.
Хто з ВПО не отримуватиме виплати на проживання
Виплату можуть скасувати, якщо контролюючі органи довідаються про такі дії громадян:
- перебували за кордоном понад 30 днів, окрім випадків службового відрядження, оздоровлення дітей, стажування, реабілітації, у зв'язку зі смертю родича тощо;
- перебувають у колонії;
- засуджені за злочини за трьома статтями Кримінального кодексу — 109 (спроба повалення державного ладу), 110 (зазіхання на територію України), 111 (державна зрада);
- повернулися на тимчасово окуповані території або в місця, де не припинилися бойові дії.
Нагадаємо, що з 1 вересня в Україні почнуться перевірки переселенців: чиновники з'ясовуватимуть, чи не виїхали деякі громадяни за кордон та чи не стали власником дорогого майна.
А 2 серпня 2023 року стало відомо, хто в останній літній місяць може отримати надбавку до соціальних виплат. Так, деяким українцям можуть виплатити одноразову допомогу у розмірі від 450 гривень до 3100 гривень.