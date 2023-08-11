Ціни, як до війни: в НБУ пояснили, чому знижується інфляція і що ще може змінитися

У Національному банку України зазначають, що стрімкому сповільненню інфляції можуть завадити високі безпекові ризики та подальші руйнування, пов'язані з війною.

Інфляція в Україні в липні 2023 року сповільнилася завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку. Про це йдеться в коментарі Національного банку.

Зазначається, що ціни в Україні за підсумками минулого місяця знизилися на 0,6%. При цьому фактичні темпи зростання цін були нижчими за траєкторію прогнозу НБУ.

"Більш швидке сповільнення інфляції було зумовлене більшою пропозицією сирих харчових продуктів, а також відображенням сприятливої ситуації на валютному ринку та поліпшення інфляційних очікувань у цінах окремих товарів, насамперед імпортних", — ідеться в коментарі.

У Нацбанку додають, що споживча інфляція в річному вимірі (р/р) продовжила сповільнюватися — до 11,3% з 12,8% у червні. Щодо місячної дефляції, то її востаннє фіксували ще в серпні позаминулого року.

Як змінювалися ціни в Україні

Подорожчання оброблених продовольчих товарів, за даними НБУ, продовжує сповільнюватися (до 13,9% р/р). У Нацбанку вважають, що цей процес тісно пов'язаний з подальшим зменшенням тиску з боку витрат бізнесу, зокрема на сировину та енергію, і подальшим налагодженням виробничих і логістичних ланцюгів, а також поліпшенням інфляційних очікувань на тлі стабільної ситуації на валютному ринку.

"Курсова стійкість сприяла зниженню темпів зростання цін на продукти, що мають значну частку імпорту в собівартості: серед них: рибні продукти, шоколад, кава, соки, сухофрукти, безалкогольні напої та прянощі.", — кажуть в НБУ.

Зростання цін на непродовольчі товари теж зменшило оберти (до 10%) під впливом поліпшення інфляційних і курсових очікувань на тлі сприятливої ситуації на валютному ринку. У підсумку, незначне зростання цін відбувалося серед товарів:

особистого догляду;

одягу та взуття;

іграшок;

меблів;

побутової техніки;

товарів для дому;

автомобілів.

Водночас ціни на електроніку зменшилися в річному обчисленні.

Темпи зростання вартості послуг також знижувалися (до 12,4% р/р). Повільніше дорожчали послуги кафе та ресторанів на тлі зменшення тиску з боку витрат бізнесу, а також стійкої ситуації на валютному ринку. Практично не дорожчає вартість медичних, ветеринарних, туристичних послуг, обслуговування автомобілів, ремонту, послуг спортзалів, готелів і перукарень.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування знизилися до 12,3% р/р. Крупи та борошно дешевшають через низькі експортні ціни, значні запаси зернових і збільшення виробництва. Ціни на овочі сповільнили зростання завдяки розширенню пропозиції, зараз вартість наблизилася до минулорічних показників.

Через більшу пропозицію також помірно дорожчали яйця, але рівень цін все ще перевищує минулорічний рівень з огляду на високі темпи експорту.

Водночас м'ясо додає в ціні через скорочення пропозиції на тлі несприятливих погодних умов, а також подорожчання пального. Також прискорилося зростання цін на фрукти насамперед за рахунок кавунів через відсутність їхньої пропозиції.

Зниження цін на паливо пригальмувало до 10,6% р/р. Причина: повернення ставок ПДВ і акцизу до довоєнного рівня. При цьому зростання цін на паливо стримували такі чинники:

зниження світових цін на нафту;

значні запаси пального, закуплені до підвищення акцизу;

посилення конкуренції на роздрібному ринку.

"Інфляція і далі сповільнюється завдяки розширенню пропозиції сирих продуктів харчування, а також поліпшенню очікувань за збереження курсової стійкості. Останнє було зумовлено, зокрема, послідовною монетарною політикою НБУ, спрямованою на збереження привабливості гривневих заощаджень", — сказано в коментарі.

Очікується, що за підсумками 2023 року інфляція в Україні становитиме до 10,6%, а у 2024 році знизиться ще більше — до 8,5%. Але ризики посилення інфляційного тиску зберігаються насамперед через високі безпекові ризики, які негативно впливають на очікування, а також подальші руйнування, пов'язані з війною.

Нагадаємо, 10 серпня Голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев заявив, що тренд щодо уповільнення інфляційних процесів в Україні збережеться і в останній місяць літа 2023 року. На його думку, річна інфляція в найближчі місяці скоротиться до рівня менше ніж 10% у найближчі місяці.

Також Фокус пояснював, як сильно в Україні змінилася вартість комунальних послуг. За даними Держстату, комуналка за рік подорожчала загалом на 4,3% (вересень 2022 року до вересня 2021).