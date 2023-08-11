Українці за кордоном зможуть отримувати пенсію поштовим переказом, - Мінреінтеграції

За інформацією міністерства, у першу чергу скористатися послугою з виплати пенсій чи грошової допомоги зможуть громадяни України, які отримали прихисток у Польщі. Виплата буде здійснена у польських злотих.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 11 серпня повідомило про те, що громадяни України, які знайшли прихисток за кордоном, зможуть отримувати пенсію й інші види грошової допомоги шляхом міжнародного поштового переказу. Уряд сьогодні схвалив відповідну постанову.

Мінсоцполітики провело ряд нарад щодо проблемних питань громадян України, які тимчасово перебувають у Польщі. За результатами яких розробило експериментальний проєкт, що передбачає здійснення виплат шляхом переказу через АТ "Укрпошта" пенсій і грошової допомоги українцям, які тимчасово перебувають за межами нашої держави.

Це допоможе громадянам, які в Україні одержували відповідні виплати поштою та не мали поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках.

Як це буде працювати

Для отримання таких виплат за межами України необхідно буде надіслати до АТ "Укрпошта" відповідну заяву у паперовій або електронній формі. Міжнародний поштовий переказ буде доставлений у місяці, наступному за місяцем, в якому була надіслана заява.

У першу чергу скористатися послугою з виплати та доставки пенсій чи грошової допомоги зможуть українці у Польщі, одержувач отримає виплату у польських злотих. За необхідності експеримент буде запроваджено й в інших країнах. Така послуга буде безкоштовною.

Як отримати пенсію та грошові виплати за кордоном Фото: minre.gov.ua

Нагадаємо, 10 серпня повідомлялося, що переселенців попередили про зміни у виплатах на проживання. Вимушені переселенці продовжують отримувати фінансову допомогу від держави. Однак у серпні виплати надійдуть громадянам пізніше.

Нагадаємо, що з 1 вересня в Україні почнуться перевірки переселенців: чиновники з'ясовуватимуть, чи не виїхали деякі громадяни за кордон та чи не стали власником дорогого майна.