Не тільки Авен і Фрідман: США запровадили нові санкції проти російських мільярдерів

Російський союз промисловців та підприємців, який сприяє імпортозаміщенню в РФ та займається технологічним сектором економіки, також опинився у санкційному списку.

Проти чотирьох російських мільярдерів, а також Російського союзу промисловців та підприємців діють нові санкції. Офіс контролю за іноземними активами Мінфіну США 11 серпня оголосив відповідне рішення.

Обмеження стосуються Михайла Фрідмана, Петра Авена, Олексія Кузьмічова та Германа Хана. Усі четверо входили до наглядової ради фінансово-інвестиційних конгломератів у Росії "Альфа-Груп". Він вважається одним із найбільших, володіє зокрема "Альфа-Банком". Раніше щодо бізнесменів запровадили санкційні механізми Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Європейський Союз.

Санкційні заходи передбачають замороження усього майна чотирьох олігархів. Це стосується власності на території США, а також, яка є під контролем громадян країни. Ухвалено рішення заблокувати будь-які компанії, які належать Фрідману, Хану, Авену чи Кузьмичову. Американським організаціям та громадянам заборонено укладати з ними будь-які угоди.

Російський союз промисловців та підприємців також включений у список. Він зареєстрований у Москві. Ця організація сприяє імпортозаміщенню в РФ та займається технологічним сектором економіки Росії.

Нагадаємо, 3 серпня США запровадили санкції проти Російської академії наук. Окрім Російської академії наук та її структур, обмежувальні механізми тепер поширюються проти двох контейнерних кораблів РФ – Paramushir та Sasco Angara. Список спеціально позначених громадян і заблокованих осіб, також відомий як список SDN (англійською – Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) застосується США проти терористів, посадових осіб і бенефіціарів певних авторитарних режимів.