Пенсії для українців за кордоном: Кабмін анонсував новий порядок виплат для біженців

Першими доступ до цієї послуги отримають ті українці, які зараз перебувають у Польщі.

Громадяни України, які рятувалися від війни за кордоном, зможуть отримувати пенсію та інші види державної грошової допомоги шляхом міжнародного поштового переказу, повідомив урядовий портал.

У Кабміні наголосили, що це стало можливим завдяки запуску експериментального проєкту, підготовленого Мінсоцполітики та схваленого урядом 12 серпня після нарад з обговорення проблемних питань громадян України, які тимчасово перебувають у Польщі, а для його реалізації 10 серпня внесли зміни до постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 року №18 "Про роботу банківської системи в період введення воєнного стану", що дають змогу "Укрпошті" здійснювати такі перекази.

Проєкт передбачає виплати за допомогою міжнародних поштових переказів АТ "Укрпошта" пенсій та грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України. Такий крок, на думку ініціаторів, спростить отримання пенсії та інших видів грошової допомоги громадянам, які в Україні отримували їх поштою і не мали поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках.

Щоб отримувати гроші в такий спосіб, пенсіонерам або тим, хто отримує якісь інші соціальні виплати від держави, потрібно написати в АТ "Укрпошта" відповідну заяву і надіслати її в паперовій або електронній формі.

Переказ буде здійснено наступного місяця після подачі заяви і доставлено за місцем тимчасового проживання отримувача з перерахунком на місцеву валюту. Так, якщо він перебуває в Польщі, то українську пенсію він отримає в злотих.

Щоб отримати гроші, необхідно буде надати документ, який засвідчує особу.

Фото: Пресслужба КМУ

Першими, хто зможе скористатися послугою, стануть українці, які зараз у Польщі. Якщо експеримент виявиться успішним, то, за необхідності, його запровадять і в інших країнах, які прихистили українських громадян.

В уряді наголосили, що такі послуги для українців будуть безкоштовними.

Раніше Фокус писав, що українці, які зараз у Польщі з дітьми, зможуть щомісяця отримувати 7000 гривень.