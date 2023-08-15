Пенсії в Україні: скільки доплатять пенсіонерам, яким виповнилося 80 років

Право на збільшення доплат є у пенсіонерів, які щомісяця отримують виплату в розмірі менше 10 340 гривень.

В Україні існують надбавки до основних пенсійних виплат. Наприклад, на доплати можуть розраховувати громадяни, які досягли певного віку, пише видання "На пенсії".

Так, право на доплату мають ті, чий загальний розмір пенсії не перевищує 10 340,35 грн (розмір середньої заробітної плати в Україні, що застосовується для обчислення пенсії станом на 2020 рік).

Також з 1 квітня 2020 року українцям, які досягли 80 років, призначено доплату до пенсії в розмірі до 500 грн. Утім, після індексації виплат, яка відбулася навесні 2022 року, ця сума зросла до 570 грн.

Під час минулорічної індексації розмір доплати не змінився. Отже, пенсіонери, яким виповнилося 80 років, за умови, що їхня пенсія нижча за 10 340,35 грн, можуть отримувати додатково 570 грн.

Крім того, з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, вирішили виплачувати щомісячну компенсацію до пенсії, розмір якої становить до 300 грн.

Пенсіонерам, які досягли 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку. Компенсаційну доплату з жовтня 2021 року отримують і пенсіонери, старші за 75. Після індексації у 2022 році, ця сума становить 456 гривень.

Виплати до Дня Незалежності

У серпні 2023 року деякі категорії пенсіонерів отримають доплату з нагоди Дня Незалежності. Згідно з рішенням уряду, сума доплат коливатиметься від 450 грн до 3,1 тис. грн. Гроші перерахують:

учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто , інших місць примусового тримання, особам, яких насильно вивезли на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, іншим учасникам боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога — 450 грн;

, інших місць примусового тримання, особам, яких насильно вивезли на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, іншим учасникам боротьби з націонал-соціалістичним режимом у тилу ворога — членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни , статус яких установлено згідно з пунктом 1 статті 10 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України , а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — 650 грн;

, статус яких установлено згідно з пунктом 1 статті 10 ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", , а також дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, — 1 тис. грн ;

та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, — ; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною , — 3 100 гривень;

, — 3 100 гривень; особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особам з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особам з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: — I групи — 3 100 гривень;

— II групи — 2 900 гривень;

— III групи — 2 700 гривень.

Раніше стало відомо, чи відбудеться індексація пенсій у 2024 році. Так, 11 серпня міністриня соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що такі плани в уряду є, але все залежатиме від того, наскільки складною для економіки буде майбутня зима.