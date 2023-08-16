Нещасний випадок на виробництві: які виплати належать українцям

За інформацією Пенсійного фонду, у 2023 році для врахування індивідуальних потреб людей, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, відшкодування витрат на соціальні послуги відбувається одразу за двома напрямами.

Наприкінці 2022 року в Україні ліквідували Фонд соціального страхування і відтоді всіма соціальними виплатами, включно з оплатою лікарняних, опікується Пенсійний фонд України (ПФУ). Тим часом уряд удосконалив механізм, за яким надають соцпослуги постраждалим унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Як повідомляють у Пенсійному фонді, зміни передбачені в постанові Кабміну № 775 "Деякі питання реалізації прав потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання на отримання соціальних послуг".

Так, для врахування індивідуальних потреб людей, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, відшкодування витрат на соціальні послуги відбувається за двома напрямами:

догляд на дому;

натуральна допомога.

Натуральна допомога: що це означає

За інформацією ПФУ, її надання відбувається щомісяця. Держава компенсує громадянам, які постраждали на виробництві вартість:

санітарно-гігієнічних засобів;

продуктів;

одягу;

взуття;

інших предметів першої необхідності.

"Компенсація надається як частина розміру мінімальної заробітної плати, залежно від виду натуральної допомоги, на підставі переліку заходів, що визначається соціальним менеджером після проведеного обстеження", — сказано в повідомленні.

При цьому компенсація може надаватися на всі зазначені кошти одночасно.

Догляд удома: на яку допомогу можна розраховувати від держави

Постраждалі на виробництві мають можливість самостійного вибору надання соцпослуг вдома:

за допомогою договору з особою (юридичною/фізичною), яка надає такі послуги,

за допомогою щомісячної грошової компенсації за надання соціальної послуги з догляду вдома членом сім'ї (іншою особою).

Водночас було розширено перелік видів соціальних послуг, за які надається компенсація у разі догляду вдома членом сім'ї. Відтепер, у разі визначення потреби, постраждалому крім компенсації за надання постійного стороннього догляду, надається щомісячна компенсація за здійснення спеціального медичного догляду та побутового обслуговування.

Розміри щомісячної грошової компенсації:

мінімальна зарплата, якщо визначено потребу в спеціальному медичному догляді — 6,7 тисяч гривень;

половина розміру мінімальної зарплати, якщо визначено потребу в постійному сторонньому догляді — 3 тисячі 350 гривень;

чверть розміру мінімальної зарплати, якщо визначено потребу в побутовому обслуговуванні — 1 тисяча 675 гривень.

Як зазначили в ПФУ, соціальні послуги з догляду вдома та натуральної допомоги можуть надаватися одночасно.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою встановив додаткові одноразові соціальні виплати в серпні, при цьому розмір виплат коливається від 450 грн до 3,1 тис. грн. Також Фокус розповідав, кому з українців належить надбавка до пенсії в розмірі 4,2 тис. грн.