У боргах, як у шовках: скільки українців у реєстрі боржників і чому вони туди потрапляють

Українці, навіть під загрозою різноманітних санкцій продовжують накопичувати борги за кредитами й не тільки.

За підсумками останніх трьох місяців кількість боргів українців у Єдиному реєстрі боржників зросла на 7%. Тобто в системі з'явилося майже 500 тисяч нових боргів, повідомляється на платформі "Опендатабот".

У публікації зазначено, що в більшості випадків громадяни потрапляють до реєстру через стягнення на користь держави, штрафи за порушення ПДР і борги за кредитами.

Наприклад, із 24 лютого 2023 року, тобто після того, як ЗС РФ розпочали повномасштабне вторгнення в Україну, і до травня 2023 року, кількість записів у реєстрі збільшилася на 8%. Примітно, що за весь 2021 рік приріст становив майже 1,5 мільйона боргів, або 29%.

Найбільший приріст за останні три місяці відбувся в категорії "Стягнення на користь держави" — на 17%. На такі реєстрації припадає 22,5% від загального числа в реєстрі.

На другому — порушення ПДР — 19,7%. У трійці лідерів також стягнення коштів за кредитними заборгованостями — 17,5% від загальної кількості боргів громадян.

Борги українців: чому громадяни потрапляють до Реєстру боржників Фото: опендатабот

Водночас із початку повномасштабної війни кількість боргів в останній категорії зменшувалася, але з початку травня почалося нове зростання боргів — на 107 тис. записів, або 7%. Це пов'язано зі скасуванням мораторію на стягнення заборгованостей, сума яких не перевищує 100 тисяч гривень.

Також збільшуються борги в категорії стягнення судового збору. Протягом останніх трьох місяців приріст становив 10%, а за рік кількість збільшилася майже вдвічі — з 193 тисяч у серпні 2022 року до 355 тисяч у 2023 році.

Нагадаємо, із 9 травня 2023 року в Україні не діє постанова Кабміну, у межах якої Державній виконавчій службі заборонялося заарештовувати рахунки українців на суму менш ніж 100 тисяч гривень під час воєнного стану. Причина: набув чинності закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану".

Зокрема, щоб запобігти спробам боржника вивести активи (продати своє майно та заховати кошти), в Україні хочуть заборонити продавати машини та квартири деяким громадянам.