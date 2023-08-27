Франція на знищення надлишків вина витратить 200 мільйонів євро, названа причина

Алкоголь вирішили використати для виробництва таких предметів, як дезінфікуючий засіб для рук, парфуми та мийні засоби.

Уряд Франції вирішив надати фахівцям сільськогосподарському сектору 200 мільйонів євро (171,6 мільйона фунтів стерлінгів) на знищення надлишків вина та підтримку виробників у країні. Про це інформує ВВС.

Перевиробництво та також загалом впливає на галузь. Це відбувається на тлі багатьох проблем для галузі, включно з падінням попиту на вино, оскільки все більше людей п’ють крафтове пиво.

Більшу частину цієї суми планують використати для купівлі надлишкових запасів, а алкоголь вирішать реалізувати для використання в таких предметах, як дезінфікуючий засіб для рук, парфуми та миючі засоби.

У намаганні скоротити перевиробництво виноробам також нададуть кошти для переходу на інші продукти, такі як оливки. Міністр сільського господарства Марк Фено зазначив, що уряд Франції, направляючи гроші в галузь, прагне зупинити "обвал цін, аби винороби знову могли знайти джерела доходу".

Попри фінансову допомогу та початковий фонд Європейського Союзу у розмірі 160 мільйонів євро, уряд Франції збільшив суму для реалізації ініціативи до 200 мільйонів євро.

"Виноробна промисловість повинна "дивитися в майбутнє, думати про зміни споживачів … і адаптуватися", — додав він.

Дані Європейської комісії свідчать, що за рік споживання вина впало загалом на континенті. У Португалії падіння зафіксували на 34%, на 22% у Німеччині, на 15% у Франції, на 10% в Іспанії, 7% в Італії. Площа виноробства зросла на 4%.

Нагадаємо, 25 серпня стало відомо, що в Україні вирішили стимулювати виноробство. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який стосується спрощення діяльності малих виробництв виноробної продукції.