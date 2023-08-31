Скасування виплат ВПО: Верещук пояснила, які категорії переселенців втратять допомогу (відео)

100 тисяч переселенців виїхали за межі України і отримують відразу допомогу "і тут, і там". Крім того, 60 тисяч виплат на дітей отримують сім'ї, де їх оформили відразу обоє батьків.

Віцепрем'єр-міністр та міністр з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук докладно розповіла про зміни у процедурі виплат допомоги ВПО. Більш як 180 тис. переселенців втратять ці виплати через те, що не відповідають цьому статусу. Втім передбачено, що можна оскаржити рішення міністерства. Про це чиновниця розповіла у прямому ефірі Всеукраїнського телемарафону

Верещук пояснила, що з середини липня 2023 року почались перевірки майнового стану ВПО. Мета перевірок — упорядкувати реєстр переселенців, "щоб навести лад і усправедливити". Щоб навести лад, урядовці внесли зміни до Постанови №332 "Про деякі питання виплат допомоги на проживання тимчасово переміщеним особам".

Зі слів міністра, протягом минулого року виплати отримували 2,6 млн осіб — сумарно їм виплатили допомоги на 53 млрд грн. Цьогоріч заплановано виплату 72 млрд грн. Після перевірок скасували статус ВПО для більш як 180 тис. осіб. Це число — результат перевірок Міністерства фінансів, які почались з середини липня 2023 року.

Виплати ВПО: кому скасують з 1 вересня

З 1 вересня виплати допомоги ВПО скасують наступним категоріям переселенців:

особи, які повернулись на попередні місця проживання (на тимчасово окуповані території або в регіони, де тривають активні бойові дії);

особи, які мають нове місце проживання за кордоном;

особи, які протягом періоду верифікації придбали дороговартісне авто, будинок, іншу одноразову дорогу покупку.

"Якщо в людей є кошти, то їм 2 тис. грн не потрібні, як багатодітній родині або людині з інвалідністю", — пояснила Верещук. Також наголосила, що аналізувались лише покупки, зроблені з 15 липня по 1 вересня: на попередні — не зважатимуть.

Чи можна оскаржити скасування виплат

Чиновниця заявила, що ті, хто не верифікований як ВПО, втратить виплати вже з 1 вересня. При цьому запевнила, що усі про це попереджені. Втім попередження не пряме, а опосередковане — завдяки тому, що ЗМІ повідомляли про це процес. який почався 15 липня 2023 року.

Громадяни можуть не погодитись і думати, що виплати скасували безпідставно. Щоб виправити помилку, потрібно діяти за такою процедурою:

повідомити про помилку будь-яку державну інституцію, дотичну до виплат — Міністерство реінтеграції, ЦНАП, відділ соціального забезпечення, місцевий орган влади (наприклад, сільську раду) тощо;

звертатись можна у будь-якому зручній формі — наприклад, можна написати заяву в електронній формі і надіслати його потрібному відомству, або зателефонувати на "Гарячу лінію".

Верещук радить телефонувати на два номери: або на 1545 (на IVR кнопка 9) — допомога ветеранам війни та членам їхніх сімей, або на номер 1548 — "Гаряча лінія" Міністерства реінтеграції.

Скасування виплат: кого торкнеться

За результатами перевірки Міністерство фінансів виявили близько 180 тис. порушників, до яких є наступні зауваження:

100 тис. ос. перебувають за кордоном і отримують гроші "і тут, і там", заявила Верещук;

10 тис. ос. померли, але на них все ще виплачуються кошти;

60 тис. випадків — коли і батько, і матір оформили виплати на одних і тих же дітей.

Усі та аналогічні "помилки" будуть виправлені, — наголосила міністерка реінтеграції.

Нагадуємо, Фокус підготував інструкцію для сімей, яким потрібно оформити допомогу на загиблого бійця. Розмір одноразової матеріальної допомоги — 15 млн грн: щоб їх отримати, необхідно надати певний перелік документів.

Юрист пояснив, що в деяких випадках можлива затримка виплат на полеглого воїна. Одна з можливих причин — затримка з оформленням паперів.