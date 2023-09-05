Залишили без грошей помилково: деяким переселенцям в Україні вирішили відновити виплати

100 тисяч переселенців уже позбавили виплат на проживання, але виявилося, що помилково. Тепер держава обіцяє відновити нарахування фіндопомоги деяким громадянам.

Деяким внутрішньо переміщеним особам ВПО, яких після масштабної перевірки позбавили державної підтримки на проживання, повернуть виплати. Як пояснила в ефірі телемарафону 4 вересня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, без грошей українців залишили помилково.

За його словами, під час верифікації ВПО з'ясувалося, що близько 10 тисяч громадян значиться в реєстрах РАЦСу померлими. За результатами перевірки виплати скасували, але як виявилося — деяким помилково.

"Виявилося, що приблизно 10% із тих 10 тисяч осіб, на щастя, виявилися живими. Реєстр, який показує особу як померлого, не містить даних про податковий номер. І ті люди, які були в реєстрах на виплату ВПО, як виявилося, були повними тезками. Прізвище, ім'я, по батькові, дата, рік народження — все, що міститься в реєстрі померлих, було в реєстрі ВПО", — розповіла Верещук, зазначивши, що після з'ясування обставин цим громадянам виплати відновили.

Щоб більше не виникало таких плутанин, до реєстру померлих тепер також почнуть додавати ідентифікаційні коди, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.

Крім цього, як розповіла Ірина Верещук, виплати повернули 0,3% людям, які виїхали за кордон. Причина: вони повернулися в Україну, але їх система не зафіксувала. Їм також повернуть допомогу на проживання.

"Наприклад, верифікація була 15 липня, а вони повернулися 16-го. Ми також їм усім повернемо виплати. Усе відбувається автоматично", — підкреслила вона.

Міністр також додала, що у випадках неправомірного позбавлення виплат це питання вирішуватимуть в індивідуальному порядку, і кошти повернуть, зокрема, за період "відключення".

Зазначимо, що у 2023 році розмір грошової допомоги переселенцям становить:

3 000 гривень — дітям і громадянам з інвалідністю;

— дітям і громадянам з інвалідністю; 2 000 гривень — іншим усім іншим громадянам.

Виплати ВПО: кому скасують з 1 вересня

З 1 вересня виплати допомоги ВПО скасують таким категоріям переселенців:

особи, які повернулися на попередні місця проживання (на тимчасово окуповані території або в регіони, де тривають активні бойові дії);

особи, які мають нове місце проживання за кордоном;

особи, які протягом періоду верифікації придбали дороге авто, будинок, іншу одноразову дорогу покупку.

Нагадаємо, Фокус підготував інструкцію для сімей, яким потрібно оформити допомогу на загиблого бійця. Розмір одноразової матеріальної допомоги — 15 млн грн: щоб їх отримати, потрібно підготувати кілька документів.

Також нагадаємо, що із серпня уряд затвердив нові дати виплат на проживання ВПО — тепер гроші нараховуватимуть трохи пізніше.