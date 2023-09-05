Пільгові кредити на квартиру: яке житло найчастіше обирають українці
Як свідчать дані Міністерства економіки, 2 877 українських сімей уже взяли кредити на загальну суму 4 мільярди гривень.
За підсумками минулого тижня ще 198 українців оформили кредити, щоб купити житло в рамках програми "єОселя". Загальна сума цих кредитів становить 273 мільйони гривень, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
У відомстві зазначили, що відтоді, як з'явилася програма іпотеки, 2 877 українських сімей уже взяли кредити на загальну суму 4 мільярди гривень. Із тих, хто взяв кредити минулого тижня, 60% військовослужбовців і силовиків. Для них, як і для медиків, освітян та науковців, діє пільгова ставка кредитування — 3%.
"Також ми спостерігаємо зростання попиту на кредити за програмою під 7%, що доступні для всіх українців, які не мають свого житла. Минулого тижня такі кредити отримали три десятки сімей", — зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.
Так, минулого тижня кредити під 3% отримали:
- 115 військовослужбовців і силовиків;
- 32 педагоги;
- 19 медиків;
- 3 науковців.
А кредити під 7% — 26 українців, у яких немає власного житла, і три ВПО.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (133 кредити) та у забудовника (60). Ще п'ятеро українців узяли кредити на купівлю квартир, що будуються.
Найбільше іпотечних кредитів взяли жителі:
- Київської області — 59;
- міста Києва — 25;
- Дніпропетровської області — 14;
- Рівненської, Чернігівської, Хмельницької областей — по 11.
Подати заяву українці можуть через застосунок "Дія". Для цього потрібно:
- Увійти в "Дію" — меню "Послуги" — "єОселя".
- Вказати склад сім'ї та дохід.
- Заповнити дані про житло, яке хочете купити в кредит.
- Обрати банки та підписати заяву "Дія.Підпис".
Зазначимо, що дізнатися докладніше про програму "єОселя" можна в статті Фокуса "Кредити для військових і вчителів. Як купити квартиру за державною програмою "єОселя".
Також нагадаємо, як свідчать дані НБУ, 2022 року банки видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд грн.