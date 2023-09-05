Пільгові кредити на квартиру: яке житло найчастіше обирають українці

Як свідчать дані Міністерства економіки, 2 877 українських сімей уже взяли кредити на загальну суму 4 мільярди гривень.

За підсумками минулого тижня ще 198 українців оформили кредити, щоб купити житло в рамках програми "єОселя". Загальна сума цих кредитів становить 273 мільйони гривень, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві зазначили, що відтоді, як з'явилася програма іпотеки, 2 877 українських сімей уже взяли кредити на загальну суму 4 мільярди гривень. Із тих, хто взяв кредити минулого тижня, 60% військовослужбовців і силовиків. Для них, як і для медиків, освітян та науковців, діє пільгова ставка кредитування — 3%.

"Також ми спостерігаємо зростання попиту на кредити за програмою під 7%, що доступні для всіх українців, які не мають свого житла. Минулого тижня такі кредити отримали три десятки сімей", — зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Так, минулого тижня кредити під 3% отримали:

115 військовослужбовців і силовиків;

32 педагоги;

19 медиків;

3 науковців.

А кредити під 7% — 26 українців, у яких немає власного житла, і три ВПО.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (133 кредити) та у забудовника (60). Ще п'ятеро українців узяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли жителі:

Київської області — 59;

міста Києва — 25;

Дніпропетровської області — 14;

Рівненської, Чернігівської, Хмельницької областей — по 11.

Подати заяву українці можуть через застосунок "Дія". Для цього потрібно:

Увійти в "Дію" — меню "Послуги" — "єОселя".

Вказати склад сім'ї та дохід.

Заповнити дані про житло, яке хочете купити в кредит.

Обрати банки та підписати заяву "Дія.Підпис".

Зазначимо, що дізнатися докладніше про програму "єОселя" можна в статті Фокуса "Кредити для військових і вчителів. Як купити квартиру за державною програмою "єОселя".

Також нагадаємо, як свідчать дані НБУ, 2022 року банки видали 2009 іпотечних кредитів на загальну суму 1,96 млрд грн.