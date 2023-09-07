У Мінекономіки назвали відбудову України одним з найамбітніших проектів 21 століття

За словами першого віцепрем'єр-міністра Юлії Свириденко, відбудова України відкриває багато можливостей і перспектив для бізнесу, який буде двигуном регіонального економічного зростання.

Фінансова інфраструктура Ініціативи трьох морів (3SI), зокрема Інвестиційний фонд 3SI, може відіграти важливу роль у забезпеченні інвестицій у довгострокові проекти в Україні. А страхування ризиків країн 3SI експортно-кредитними агентствами та проектне фінансування DFI дозволить компаніям із "Тримор’я" більш потужно увійти в приватний сектор України. Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко у своєму виступі на бізнес-форумі ініціативи "Тримор’я" в Бухаресті, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Ми вітаємо обговорення з партнерами "Тримор’я" списку пріоритетних проектів, які ми будемо розвивати в Україні. Ми можемо спільно зробити попереднє техніко-економічне обґрунтування, щоб визначити найбільш підходящі інфраструктурні проекти в майбутньому", — наголосила Юлія Свириденко.

Вона запросила компанії з країн Ініціативи трьох морів до активної участі в проектах раннього відновлення, насамперед – у сферах енергетики, транспорту та цифрової інфраструктури.

"Відбудова України є одним із найамбітніших проектів 21 століття і потребує величезних ресурсів. Водночас вона відкриває багато можливостей і перспектив, особливо для бізнесу, який буде двигуном регіонального економічного зростання", — наголосила Юлія Свириденко.

Окремо перший віцепрем’єр-міністр торкнулася теми забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. За словами Юлії Свириденко, відсутність страхування чорноморських перевезень зерна залишається проблемою, над вирішенням якої Україна активно працює. Відтак, в цьому питанні Україна потребуватиме значної підтримки з боку партнерів і донорів.

Днем раніше, 6 вересня, на саміті ініціативи Трьох морів в Бухаресті Україна стала асоційованою державою-учасницею "Тримор’я". За словами Юлії Свириденко, це означає, що Україна отримала доступ до всіх інструментів, які напрацьовані в рамках ініціативи.

Нагадаємо, ініціатива "Тримор’я" заснована у 2016 році. Наразі вона об’єднує 12 держав ЄС (Австрія, Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва, Естонія, Словенія, Хорватія) та Україну. Мета ініціативи — стимулювати економічний розвиток і партнерство країн-учасниць, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.

Президент України Володимир Зеленський ще 20 червня 2022 року заявив, що Україна має стати країною-учасницею Ініціативи трьох морів. Виступаючи по відеозв'язку на саміті в Ризі, глава держави запропонував посилити трактування співпраці в межах Ініціативи, наголосивши на граничній важливості логістичних зв'язків.