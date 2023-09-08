Інфляція більше не зашкалює: як влітку в Україні змінилися ціни

Річна інфляція (до серпня минулого року) сповільнилася до 8,6%. Це мінімальне значення з довоєнного квітня 2021 року.

В Україні за підсумками серпня 2023 року зафіксували дефляцію — в останній місяць літа споживчі ціни знизилися на 1,1%. Для українців, зокрема, подешевшали сезонні овочі, свідчать дані Держстату.

Зазначається, також, що річна інфляція вперше за останні роки була на рівні менше ніж 10% — 8,6% у серпні-2023 до серпня-2022. А початку 2023 року (у період із січня по серпень) рівень інфляції в Україні становив 2,5%.

Стрибки цін: які продукти стали дешевими, а які подорожчали

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в серпні загалом знизилися на 3,7%. Найдешевшими були овочі, які були дешевшими на 37,6%, що є традиційним для кінця літа.

На 0,1-4,2% впали ціни на фрукти, продукти переробки зернових, олію, соняшникову олію, сири, яйця. При цьому на 0,5-2% подорожчали:

цукор;

сало;

м'ясо та м'ясопродукти;

хліб;

кисломолочна продукція;

безалкогольні напої.

Як змінилися ціни в Україні за підсумками серпня Фото: Держстат

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%. Водночас сигарети та тютюнові вироби стали дорожчими на 1,8%.

Що буде з економікою України до кінця 2023 року

8 вересня аналітики інвестиційної компанії Dragon Capital оновили прогноз щодо стану української економіки. Так, фахівці вважають, що ВВП України сягне позначки в 4,5%, курс гривні не зазнає істотних змін, а інфляція сповільниться до 9%.

Настільки позитивні прогноз у країні, де триває війна, став можливий тому, що економіка і валютний ринок демонструють стійкість до шоків в умовах воєнного часу. При цьому теракт росіян на Каховській ГЕС у червні та відмова агресора продовжувати "зернову угоду" в липні, незважаючи на побоювання деяких фахівців, практично не впливали на економічні та фінансові показники.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року Фокус розповідав, що повернення до довоєнного рівня доходів у валютному еквіваленті триватиме 3-6 років. А ще Фокус досліджував, що означає для України та її громадян суттєве зростання рівня державного боргу та чи буде в перспективі уряд змушений провести нову реструктуризацію.